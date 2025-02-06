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Как вырастить королевский делоникс в домашних условиях

1:41
Садоводство

Королевский делоникс, который ещё называют огненным или пылающим деревом, родом с Мадагаскара, благодаря своим красивым красно-оранжевым цветам он считается одним из самых красивых тропических деревьев.

Дерево делоникс королевский
Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дерево делоникс королевский

Его можно попробовать вырастить дома в качестве бонсай или растения высотой до шести футов.

Почва должна быть хорошо дренированной, потому что горящее дерево не переносит переувлажнения.

Летом его можно выращивать на улице или балконе, а зимой занести в дом. Его следует защищать от ветра. В течение вегетационного периода горящее дерево следует регулярно поливать, а зимой полив ограничивают.

Семена огненного дерева можно сеять в течение всего года. Однако они очень твёрдые, поэтому им потребуется небольшая помощь при прорастании.

Семена этого растения имеют очень прочную упаковку. Поэтому рекомендуется аккуратно разламывать их напильником, иначе прорастание займет очень много времени. Затем семена оставляют на два дня для замачивания в тёплой воде. Их высевают на глубину 1-2 сантиметра. Прорастание занимает несколько недель при температуре от 24 до 28°C.

Горшок должен быть достаточно большим, с дренажным слоем на дне ёмкости. Вы можете использовать субстрат для цветущих комнатных растений.

Чтобы семена проросли, поддерживайте субстрат во влажном состоянии и при этом при температуре около 25°C. Фаза прорастания занимает примерно 2-3 месяца.

Уточнения

О́гненное де́рево или Дело́никс короле́вский (лат. Delonix regia) — дерево из семейства Бобовые (Fabaceae) подсемейства Цезальпиниевые (Caesalpinioideae), происходит с Мадагаскара.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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