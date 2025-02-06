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Чтобы гортензия процветала: 3 типа растений, с которыми ей не стоит соседствовать

3:01
Садоводство » Комнатные цветы

Гортензия — это одно из самых популярных и красивых цветов, которое радует глаз своими яркими и объемными соцветиями. Однако при формировании цветника важно учитывать, какие растения соседи могут негативно повлиять на здоровье и процветание гортензии. Некоторые из них могут вызывать болезни, конкурировать за питательные вещества или даже угнетать развитие культуры. 

Гортензия
Фото: forestwander.com by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гортензия

Растения с высокой потребностью в питательных веществах

Гортензия — это растение, требующее много питательных веществ и влаги. Если рядом с ней сажать растения с аналогичными требованиями, они могут создавать конкуренцию и истощать почву. К таким растениям относятся:

  • Магнолия: в своём взрослом состоянии магнолия требует значительного количества воды и питательных веществ, что может пересекаться с потребностями гортензии.
  • Пион: эти цветы также нуждаются в обильном питании, и их соседство с гортензией может привести к истощению почвы и ухудшению состояния обоих растений.

Если вы хотите сохранить здоровье и красоту гортензии, лучше выбирать соседей с менее интенсивными требованиями к питанию.

Растения, чувствительные к щелочной почве

Гортензия предпочитает кислую почву, которая обеспечивает ей яркие и насыщенные цвета соцветий. Многие садовые растения, такие как:

  • Лаванда: это растение предпочитает щелочную почву, и, если его сажать рядом с гортензией, это может изменить pH почвы, что негативно скажется на состоянии гортензии.
  • Розы: они тоже требуют более нейтральной или щелочной почвы, что может вызвать проблемы с цветением и здоровьем гортензии.

Выбирайте растения, которые имеют схожие требования к pH почвы, чтобы создать благоприятные условия для роста.

Инвазивные растения

Некоторые растения обладают агрессивными корневыми системами и могут подавлять соседние культуры. К ним относятся:

  • Буддлея: это растение может быстро разрастаться и затенять гортензию, лишая её необходимого света.
  • Ландыш: корни ландыша выделяют вещества, угнетающие рост других растений, что абсолютно нежелательно для гортензии.

Соседство с инвазивными растениями ведет к быстрому исчерпанию ресурсов почвы и ухудшению роста гортензии.

При планировании цветника с участием гортензии важно тщательно выбирать соседей, чтобы избежать проблем с конкурентами за ресурсы, неправильными условиями роста и возможными болезнями. Избегайте сажать рядом с гортензией растения с высокой потребностью в питательных веществах, чувствительные к щелочной почве и инвазивные виды. Правильный выбор сородичей обеспечит вашей гортензии здоровье и пышное цветение, сделает ваш сад поистине восхитительным.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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