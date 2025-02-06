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Садоводам на заметку: эффективные методы борьбы с клевером

2:04
Садоводство

Клевер — настоящий захватчик, способный за считанные недели превратить аккуратный газон в неопрятное пространство. Этот сорняк подавляет другие травы, нарушая баланс участка и ухудшая его внешний вид. С наступлением лета борьба с клевером становится особенно актуальной.

Клевер
Фото: Own work by Peter Krantz, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клевер

Проблема клевера

Клевер стремительно распространяется, оккупируя всю территорию и придавая газону неухоженный вид. Его агрессивный рост подрывает эстетичность участка, поэтому с ранних летних дней необходимо принимать меры по его укрощению.

Способы борьбы с клевером

1. Ручная прополка:
Самый распространенный способ — удаление клевера вручную. При этом важно выкапывать растение вместе с корневой системой, чтобы не оставить остатки, способные к повторному росту. После прополки следует тщательно разровнять почву и засеять пустые места семенами газонных трав для восстановления здоровой поверхности.

2. Внесение азотсодержащих удобрений:
Добавление удобрений с азотом может помочь бороться с клевером. Однако перед подкормкой обязательно измеряйте уровень азота в почве — это позволит точно рассчитать необходимый объем и концентрацию препарата.

3. Использование гербицидов:
Современный метод борьбы — обработка газона специальными химическими средствами. Хотя гербициды требуют осторожного применения и не являются самым безопасным вариантом, по эффективности они часто превосходят традиционные методы.

Чего стоит избегать

Скашивание клевера — популярная, но ошибочная практика. Регулярное скашивание лишь стимулирует рост растения, не помогая избавиться от него окончательно.

Таким образом, борьба с клевером должна основываться на комплексном подходе: от ручной прополки до точного использования удобрений и гербицидов. Эти меры помогут сохранить газон ухоженным и здоровым.

Уточнения

Кле́вер (лат. Trifólium) — род растений семейства Бобовые (Fabaceae), подсемейства Мотыльковые (Faboideae). Включает около 400 видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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