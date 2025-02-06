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Правильный уход за участком: как предотвратить рост грибов

2:12
Садоводство

Поганки на участке — не просто эстетическая проблема, а настоящая угроза для сада. Эти грибы быстро распространяются, портят внешний вид и могут навредить растениям и животным, если не принять меры вовремя.

Сад, огород, грядка
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сад, огород, грядка

Почему появляются поганки

Основные факторы, способствующие их появлению, связаны с избыточной влажностью и наличием органики. Грибам комфортно в таких условиях:

  • Влажная почва после дождей или чрезмерного полива;
  • Остатки перегнивших растений или древесины;
  • Недостаток солнечного света на участке.

Споры поганок распространяются с огромной скоростью, и даже небольшой незамеченный участок может превратиться в "плантацию" грибов.

Эффективные способы борьбы

Первым делом рекомендуется удалять грибы вручную. Пользуйтесь перчатками и аккуратно выдергивайте их вместе с ножками, чтобы не оставить частицы в почве.

Чтобы сделать среду менее благоприятной для грибов, следует устранить причины их появления:

  • Обеспечьте дренаж: если вода скапливается на участке, улучшите отток.
  • Снизьте интенсивность полива: особенно в дождливый сезон.
  • Обеспечьте хорошую вентиляцию: рыхлите почву, чтобы она "дышала".
  • Убирайте органику: регулярно собирайте опавшие листья, ветки и остатки растений, а также выкорчевывайте старые пни, которые служат местом роста грибов.

Грибы любят кислую почву, поэтому равномерное распределение извести или древесной золы поможет снизить кислотность и затормозить их рост. Если народные методы не помогают, можно применять фунгициды, строго следуя инструкции, чтобы не повредить полезные растения.

Чего делать не стоит

  • Не выкапывайте грибы вместе с комьями земли, так вы лишь распространяете споры.
  • Не злоупотребляйте агрессивными химикатами, которые могут навредить здоровью растений.
  • Не игнорируйте проблему, надеясь, что она пройдет сама.

Каждое действие должно быть направлено на устранение первопричины, а не только на временное улучшение внешнего вида участка.

Уточнения

Бле́дная пога́нка также мухомо́р зелёный (лат. Amanita phalloides) — смертельно ядовитый гриб из рода мухоморов (Amanita).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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