Денежное дерево под угрозой: самые опасные ошибки полива, которых стоит избегать

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В этой статье мы расскажем, как правильно поливать денежное дерево.

Фото: Own work by Marija Gajić, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Толстянка, денежное дерево

Как поливать денежное дерево

Избегайте чрезмерного полива денежного дерева. Горшок нуждается в надлежащем дренаже, чтобы предотвратить переувлажнение.

Постоянно проверяйте, чтобы почва была сухой, прежде чем добавлять больше воды. Если воды будет слишком много, корневая система растения начнет гнить.

Когда дело доходит до влажности, денежное растение — это тропическое дерево, которое любит высокие температуры и влажность. Для этого можно использовать увлажнитель воздуха.

Зимой почва не должна оставаться влажной, в отличие от жаркого лета. Ведь растение в это время стабильно растет, поэтому не нуждается в большом количестве воды.

Как часто поливать денежное дерево

Поливайте растение один-два раза в неделю. Однако хитрость заключается в том, чтобы никогда не оставлять почву слишком влажной или слишком сухой.

Вы можете корректировать полив в зависимости от сложившейся погоды. Увеличивайте полив летом, когда слишком жарко, и сокращайте зимой, когда холодно.

Уточнения

data-interwiki-article="Money tree (myth)">Денежное дерево — волшебное дерево в китайской мифологии.



