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Орхидея в интерьере: как создать идеальный уголок для вашей тропической красавицы и избежать ошибок

1:07
Садоводство

В этой статье вы узнаете, как правильно разместить орхидею в доме. Также мы расскажем, где растению не место.

Орхидея
Фото: commons.wikimedia.org by Paul Hermans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Орхидея

Где и как разместить орхидею

Размещение орхидеи на южном окне считается наиболее удачным вариантом. Таким образом, растение получает максимум солнечного света, обрастает новыми листьями и появляются цветоносы.

Летом поставьте орхидею на окно, выходящее на восток или запад. Если ваш дом выходит на юг, вы можете закрыть окна, так как солнце может обжечь листья вашего растения.

Зимой растение желательно переместить к окну, выходящему на южную сторону. Кроме того, орхидею не нужно притенять от солнечных лучей, ведь зимой они не так интенсивны.

Где нельзя размещать орхидеи

Пыльца с цветков орхидеи может вызывать сонливость, головную боль, кашель, боль в горле и слезотечение, причем не только у аллергиков.

Поэтому не стоит размещать растения в спальне, рядом с обеденным столом или рядом с рабочим местом.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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