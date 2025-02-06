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Забудьте о проблемах с картофелем: новый сорт "Багира" совершил прорыв

1:36
Садоводство

В Свердловской области агрономы вывели новый сорт картофеля под названием "Багира", отличающийся высокой урожайностью и устойчивостью к заболеваниям. Этот сорт уже включён в Государственный реестр селекционных достижений России.

Картофель
Фото: web.archive.org by alinco_fan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Картофель

Особенности сорта "Багира"

  • Высокая урожайность: сорт демонстрирует стабильные показатели сбора клубней.
  • Устойчивость к болезням: "Багира" обладает повышенной сопротивляемостью к распространённым заболеваниям картофеля.
  • Адаптация к климату: сорт подходит для выращивания в условиях Свердловской области.

По словам разработчиков, "Багира" способна значительно повысить эффективность картофелеводства в регионе. Они отмечают, что новый сорт сочетает в себе лучшие качества ранее известных разновидностей, обеспечивая высокое качество продукции и снижение затрат на защиту растений.

В настоящее время "Багира" проходит испытания в различных хозяйствах области, и первые результаты подтверждают её перспективность для массового выращивания.

Преимущества для фермеров

  • Снижение расходов на пестициды благодаря устойчивости сорта к болезням.
  • Увеличение объёмов производства за счёт высокой урожайности.
  • Возможность получения качественного продукта, востребованного на рынке.

Ожидается, что "Багира" станет популярной среди сельхозпроизводителей региона и внесёт значительный вклад в развитие аграрного сектора Свердловской области, сообщает Царьград.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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