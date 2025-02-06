Забудьте о проблемах с картофелем: новый сорт "Багира" совершил прорыв

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В Свердловской области агрономы вывели новый сорт картофеля под названием "Багира", отличающийся высокой урожайностью и устойчивостью к заболеваниям. Этот сорт уже включён в Государственный реестр селекционных достижений России.

Фото: web.archive.org by alinco_fan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Картофель

Особенности сорта "Багира"

Высокая урожайность: сорт демонстрирует стабильные показатели сбора клубней.

Устойчивость к болезням: "Багира" обладает повышенной сопротивляемостью к распространённым заболеваниям картофеля.

Адаптация к климату: сорт подходит для выращивания в условиях Свердловской области.

По словам разработчиков, "Багира" способна значительно повысить эффективность картофелеводства в регионе. Они отмечают, что новый сорт сочетает в себе лучшие качества ранее известных разновидностей, обеспечивая высокое качество продукции и снижение затрат на защиту растений.

В настоящее время "Багира" проходит испытания в различных хозяйствах области, и первые результаты подтверждают её перспективность для массового выращивания.

Преимущества для фермеров

Снижение расходов на пестициды благодаря устойчивости сорта к болезням.

Увеличение объёмов производства за счёт высокой урожайности.

Возможность получения качественного продукта, востребованного на рынке.

Ожидается, что "Багира" станет популярной среди сельхозпроизводителей региона и внесёт значительный вклад в развитие аграрного сектора Свердловской области, сообщает Царьград.