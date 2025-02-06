Забудьте о проблемах с картофелем: новый сорт "Багира" совершил прорыв

В Свердловской области агрономы вывели новый сорт картофеля под названием "Багира", отличающийся высокой урожайностью и устойчивостью к заболеваниям. Этот сорт уже включён в Государственный реестр селекционных достижений России.
По словам разработчиков, "Багира" способна значительно повысить эффективность картофелеводства в регионе. Они отмечают, что новый сорт сочетает в себе лучшие качества ранее известных разновидностей, обеспечивая высокое качество продукции и снижение затрат на защиту растений.
В настоящее время "Багира" проходит испытания в различных хозяйствах области, и первые результаты подтверждают её перспективность для массового выращивания.
Ожидается, что "Багира" станет популярной среди сельхозпроизводителей региона и внесёт значительный вклад в развитие аграрного сектора Свердловской области, сообщает Царьград.
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