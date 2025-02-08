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Вишнёвый заговор — у соседа дерево усыпано ягодами, а у вас одни листья: исправляем ситуацию

3:36
Садоводство

Вишня — не только символ лета и детства, но и культура, требующая особого подхода в выращивании. Чтобы ежегодно наслаждаться обильным урожаем и здоровьем деревьев, важно учитывать её биологические особенности и обеспечивать правильный уход.

Вишня
Фото: commons.wikimedia.org by Botteville, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вишня

Биологические особенности вишни

Вишня обыкновенная (Prunus cerasus) относится к семейству Розовые и может расти как в виде дерева, достигающего 10 метров в высоту, так и в форме куста. Её корневая система стержневая, с горизонтальными корнями, расположенными близко к поверхности почвы, что способствует образованию корневой поросли. Листья тёмно-зелёные, черешковые, с заострением, длиной около 8 см. Цветки белые, собраны в зонтики, плод — шарообразная костянка кисло-сладкого вкуса диаметром до 1 см.

Полезные свойства вишни

Вишня богата витаминами A, C, E, PP, группы B, а также фосфором, калием, железом, цинком и медью. Она содержит триптофан, фолиевую кислоту и антиоксиданты. Употребление вишни способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, улучшению состояния сосудов, повышению гемоглобина и работы мозга. В народной медицине используются не только ягоды, но и плодоножки, веточки, кора и сок листьев, обладающие различными лечебными свойствами.

Посадка вишни

Выбор места: Вишня предпочитает светлые, хорошо проветриваемые участки без застоя влаги. Расстояние между деревьями должно быть не менее 3 метров, а от забора — 2 метра.

Выбор саженца: Оптимально выбирать двухлетние саженцы с высотой штамба около 60 см и диаметром ствола 2-2,5 см. Длина веточек первого порядка должна быть около 60 см. Важно выбирать районированные сорта, подходящие для вашего региона.

Время посадки: В южных регионах посадку лучше проводить осенью, в северных — весной, до распускания почек.

Уход за вишней

Регулярный уход включает полив, особенно в засушливые периоды, подкормку органическими и минеральными удобрениями, а также обрезку для формирования кроны и удаления сухих ветвей. Важно следить за состоянием почвы, не допуская её переувлажнения или пересыхания.

Формировка кроны

Формировка кроны начинается с первого года после посадки. Обычно оставляют 5-6 скелетных ветвей, равномерно расположенных вокруг ствола. Регулярная обрезка способствует хорошему освещению кроны, предотвращает загущение и повышает урожайность.

Размножение вишни

Вишню можно размножать семенами, черенками и прививкой. Семенное размножение используется для подвоев, а сортовые особенности сохраняются при размножении черенками или прививкой.

Популярные сорта вишни

Среди популярных сортов вишни можно отметить "Владимирскую", "Любскую", "Жуковскую" и "Тургеневку". Выбор сорта зависит от климатических условий региона и предпочтений садовода.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете вырастить здоровую и плодоносную вишню, радующую вас обильными урожаями и декоративным видом.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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