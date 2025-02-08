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Ревень в саду, на кухне и в аптечке: вырастил, а теперь соседи просят черешки

3:03
Садоводство

Ревень — растение, которое незаслуженно обделено вниманием на многих садовых участках. Между тем, его сочные черешки богаты витаминами и находят широкое применение в кулинарии. Из ревеня готовят супы, щи, салаты, варенье, квас, компоты, соки, цукаты, мармелад и даже вино. Кроме того, его крупные зелёные или красные листья, напоминающие лопух, служат отличным фоном для однолетних цветов, что делает ревень привлекательным элементом ландшафтного дизайна.

Ревень
Фото: commons.wikimedia.org by David Morris, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ревень

Ботаническое описание

Ревень (Rheum) относится к семейству гречишных (Polygonaceae) и включает около 50 видов. Это многолетнее растение с мощным корневищем массой около 5 кг, от которого отходят мясистые жёлтые корни длиной до 2,5 м. Стебли достигают высоты 2,5-3 м. Прикорневые листья крупные, на черешках длиной 30-80 см, с пластинами до 75 см в диаметре. Форма листьев варьируется от округлой до удлинённой.

Особенности выращивания

Ревень предпочитает плодородные, хорошо увлажнённые почвы и тенистые места. Он холодостоек и может расти на одном месте до 15 лет, постепенно разрастаясь. Размножается семенами или делением корневища. При посадке следует учитывать, что растение занимает значительную площадь.

Сбор урожая

Сбор черешков ревеня начинают весной, когда они достигают длины 20-30 см. Важно не допускать цветения растения, так как это ухудшает качество черешков. Срезают черешки у основания, избегая повреждения корневища. После сбора их можно использовать в свежем виде или переработать.

Полезные свойства

Черешки ревеня богаты витаминами C, B, PP, каротином, а также минеральными веществами: калием, кальцием, магнием и фосфором. Они улучшают пищеварение, укрепляют иммунитет и обладают лёгким слабительным эффектом. Корни ревеня используются в народной медицине как средство для улучшения аппетита и нормализации работы желудочно-кишечного тракта.

Сорта ревеня

Среди популярных сортов ревеня выделяют:

  • "Виктория": раннеспелый сорт с толстыми красными черешками и нежной мякотью.

  • "Огрский 13": среднеспелый сорт с зелёными черешками и кисло-сладким вкусом.

  • "Царский": позднеспелый сорт с крупными черешками тёмно-красного цвета.

Выбор сорта зависит от климатических условий региона и предпочтений садовода.

Ревень — это не только полезное и вкусное растение, но и декоративный элемент сада, который придаст участку оригинальность и разнообразие.

Уточнения

Реве́нь (лат. Rhéum) — род травянистых растений семейства Гречишные.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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