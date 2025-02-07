Огуречный бум на грядке: растения начнут плодоносить в два раза больше с помощью этого приёма

Выращивание огурцов — процесс, требующий внимания и знаний. Одним из эффективных приёмов для повышения их урожайности является прищипывание. Этот метод помогает растению направить силы на формирование плодов, а не на избыточный рост зелёной массы.
Прищипывание способствует:
Улучшению проветривания растения, что снижает риск заболеваний.
Ускорению созревания плодов.
Предотвращению загущенности куста, что предотвращает пожелтение огурцов.
Начинать прищипывание следует, когда на растении появится 5-6 настоящих листьев. В этот период растение уже достаточно окрепло и готово к формированию.
Удаление нижних побегов и листьев: в нижней части стебля (до 50 см от земли) удалите все боковые побеги, цветки и усики. Это улучшит проветривание и снизит риск заболеваний.
Прищипывание боковых побегов: выше этой зоны оставляйте боковые побеги, прищипывая их после 2-3 листа. Это стимулирует образование женских цветков и увеличивает количество завязей.
Формирование верхушки: когда главный стебель достигнет верхней части опоры, прищипните его, чтобы остановить рост вверх и направить силы растения на созревание плодов.
Соблюдение этих рекомендаций поможет вам получить богатый и качественный урожай огурцов.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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