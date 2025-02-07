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Огуречный бум на грядке: растения начнут плодоносить в два раза больше с помощью этого приёма

1:38
Садоводство

Выращивание огурцов — процесс, требующий внимания и знаний. Одним из эффективных приёмов для повышения их урожайности является прищипывание. Этот метод помогает растению направить силы на формирование плодов, а не на избыточный рост зелёной массы.

Огурцы в ящике
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огурцы в ящике

Зачем прищипывать огурцы

Прищипывание способствует:

  • Улучшению проветривания растения, что снижает риск заболеваний.

  • Ускорению созревания плодов.

  • Предотвращению загущенности куста, что предотвращает пожелтение огурцов.

Когда начинать прищипывание

Начинать прищипывание следует, когда на растении появится 5-6 настоящих листьев. В этот период растение уже достаточно окрепло и готово к формированию.

Как правильно прищипывать огурцы

  1. Удаление нижних побегов и листьев: в нижней части стебля (до 50 см от земли) удалите все боковые побеги, цветки и усики. Это улучшит проветривание и снизит риск заболеваний.

  2. Прищипывание боковых побегов: выше этой зоны оставляйте боковые побеги, прищипывая их после 2-3 листа. Это стимулирует образование женских цветков и увеличивает количество завязей.

  3. Формирование верхушки: когда главный стебель достигнет верхней части опоры, прищипните его, чтобы остановить рост вверх и направить силы растения на созревание плодов.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам получить богатый и качественный урожай огурцов.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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