Простое действие, и капуста больше не станет жертвой прожорливых вредителей

2:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание капусты — задача не из лёгких. Одной из главных угроз для этой культуры являются гусеницы, способные за короткое время уничтожить значительную часть урожая. Среди наиболее опасных вредителей выделяются капустная белянка, капустная моль и капустная совка.

Фото: Designed by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капуста

Кто угрожает вашей капусте

Капустная белянка: бабочка, чьи гусеницы появляются из яиц, отложенных на листьях капусты. Они быстро растут и активно поедают листья, нанося серьёзный ущерб растениям.

Капустная моль: её гусеницы также питаются капустными листьями, выедая в них ходы и снижая качество урожая.

Капустная совка: особенно опасна для цветной капусты. Личинки проникают в соцветия, создавая там ходы и загрязняя их своими экскрементами, что делает продукт непригодным для употребления.

Как защитить капусту от гусениц

Регулярный осмотр растений. После высадки рассады в открытый грунт необходимо регулярно проверять капусту на наличие яиц и гусениц. Раннее обнаружение вредителей позволяет принять меры до того, как они нанесут серьёзный ущерб. Привлечение естественных врагов. Птицы, жужелицы и наездники питаются гусеницами и способны значительно сократить их популяцию. Можно установить кормушки для птиц или высадить на участке растения, привлекающие полезных насекомых. Использование народных методов. Настойки на основе полыни, табака или чеснока помогают отпугивать вредителей. Можно также вручную собирать гусениц и уничтожать их. Посыпка древесной золой и мылом. Опрыскивание капусты раствором хозяйственного мыла или посыпка золой затрудняет передвижение гусениц и делает листья менее привлекательными для них. Правильный севооборот. Не высаживайте капусту на одном месте несколько лет подряд. Это помогает снизить численность вредителей, так как они не успевают накопиться в почве.

Соблюдение этих рекомендаций поможет защитить вашу капусту от гусениц и получить здоровый и качественный урожай.

Вопросы, которые помогут вам лучше понять проблему и её решение

Какие ещё методы борьбы с гусеницами вы использовали на своём участке?

Как часто вы осматриваете свои растения на наличие вредителей?

Какие профилактические меры вы предпринимаете для защиты капусты?

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

