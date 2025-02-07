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Растрескивание клубней картофеля: что с этим делать?

2:05
Садоводство » Советы

Выращивание картофеля — это процесс, требующий внимания и заботы. Однако, даже при должном уходе, садоводы сталкиваются с различными проблемами. Одна из них - растрескивание клубней картофеля. Это явление может привести к значительным потерям урожая и снижению его качества. 

Неправильный режим полива

Неправильный полив является одной из основных причин растрескивания клубней картофеля. Чрезмерный или нерегулярный полив может привести к резким изменениям в содержании влаги в почве. 

  • Чрезмерный полив. Если картофель переувлажнен, в клубнях накопляется избыточная влага, и они начинают расти слишком быстро, что может привести к их растрескиванию.
  • Недостаток влаги. С другой стороны, если на протяжении длительного времени картофель не получает достаточно воды, а затем идёт обильный дождь или начинается полив, клубни также могут трескаться от резкого насыщения влагой.

Питательные вещества

Нехватка или избыток питательных веществ в почве также могут провоцировать растрескивание клубней.

  • Дефицит калия. Калий играет важную роль в формировании и росте клубней. При его недостатке клубни могут стать более хрупкими и подвержены растрескиванию.
  • Избыток азота. Высокое содержание азота в почве способствует быстрому росту, что также может вызывать растрескивание клубней. Важно сбалансировать удобрения, чтобы не допустить таких ситуаций.

Условия роста

Условия, в которых растет картофель, напрямую влияют на его здоровье и качество клубней.

  • Температурные колебания. Резкие изменения температуры, как жаркие дни и холодные ночи, могут вызвать стресс у растений и нарушить нормальный рост клубней.
  • Проблемы с дренажом. Если вода застаивается в почве, это может привести к гниению корней и проблемам с клубнями, включая их трещины

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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