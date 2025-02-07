Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сжигает калории лучше бега: прыгаем на батуте и худеем
Германия перестает покупать российские товары: импорт упал на 50%
18-летних украинцев отправят на фронт: Захарова высмеяла решение Зеленского
Трюдо: Трамп всерьез хочет присоединить Канаду ради недр. Надо этим воспользоваться
Весенняя защита деревьев: натуральный раствор, который работает лучше химии
Сам закажет еду: вся правда об умных холодильниках
Простой способ снизить риск рака кишечника: включите этот витамин в свой рацион
Этот баллон под капотом экономит тысячи рублей в месяц: разбираем все плюсы и минусы
Эти фаршированные шампиньоны съедят первыми — даже мясо останется нетронутым

Как предотвратить разрастание клевера на вашем газоне

3:32
Садоводство » Советы

Клевер — это привычное для многих садоводов растение, которое иногда может стать настоящим вредителем на газоне. Хотя клевер обладает некоторыми преимуществами, например, способностью фиксировать азот в почве и увеличивать ее плодородие, его избыточный рост может испортить внешний вид вашего газона и затенить другие растения. 

Клевер
Фото: Own work by Peter Krantz, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клевер

Поддерживайте здоровый газон

Первым и важнейшим шагом в борьбе с клевером является поддержание здоровья вашего газона. Здоровая трава может эффективно конкурировать с клевером. Вот несколько рекомендаций для поддержания здоровья газона:

  • Регулярный полив: убедитесь, что ваш газон получает достаточно влаги, особенно в сухие периоды. Полив лучше проводить ранним утром или поздним вечером, чтобы минимизировать испарение.
  • Правильное удобрение: используйте удобрения, богатые азотом, чтобы способствовать росту травы, что поможет ей конкурировать с клевером. Избегайте избыточного внесения удобрений с низким содержанием азота, так как это может создать идеальные условия для роста клевера.
  • Мульчирование: мульчирование помогает удерживать влагу и подавляет рост сорняков, включая клевер.

Механические методы

Если клевер уже начал разрастаться на вашем газоне, механические методы могут помочь вам справиться с этой проблемой:

  • Регулярный кошение: кошение газона на высоту около 5 см может помочь контролировать рост клевера. Регулярное кошение затрудняет клеверу размножение и развитие.
  • Скашивание клевера вручную: если участок с клевером небольшой, попробуйте вырезать его вручную. Убедитесь, что вы полностью удалили корни, чтобы предотвратить повторный рост.

Химические методы

Если клевер растет слишком активно, и механические методы не помогают, можно прибегнуть к химическим средствам:

  • Применение гербицидов: используйте селективные гербициды, которые нацелены на клевер, не повреждая траву. Следуйте инструкциям производителя для достижения наилучших результатов и обязательно применяйте гербициды в период активного роста клевера.
  • Проводите обработку в необходимый период: оптимальный момент для применения гербицидов — весной или в начале лета, когда клевер находится в фазе активного роста.

Альтернативные методы

Если вы сторонник органических методов, существуют и другие советы, которые помогут вам справиться с клевером:

  • Засев трав с плотным покровом: задумайтесь о том, чтобы засеять газон травами с плотным корневищем, которые будут подавлять рост клевера. Например, мятлик луговой или райграс могут эффективно конкурировать с клевером.
  • Смешивание семян: чтобы повысить устойчивость вашего газона к клеверу, смешивайте различные типы трав. Многообразие сделает ваш газон более здоровым и устойчивым к сорнякам.

Клевер может стать проблемой для вашего газона, но с помощью правильных методов можно эффективно контролировать его рост. Заботьтесь о здоровье вашего газона, поддерживайте его с помощью регулярного полива и удобрения, а также используйте механические, химические или альтернативные методы борьбы с клевером. Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить красивый и здоровый газон, свободный от нежелательных растений.

Уточнения

Кле́вер — род растений семейства Бобовые (Fabaceae), подсемейства Мотыльковые (Faboideae). Включает около 400 видов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Красота и стиль
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения Аудио 
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии
Красота и стиль
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии Аудио 
Популярное
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь

Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.

Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
На вкус и цвет. Автомобильные жидкости под микроскопом Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Сколько нулёвки можно выпить, чтобы инспектор не усомнился в трезвости
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Последние материалы
Трюдо: Трамп всерьез хочет присоединить Канаду ради недр. Надо этим воспользоваться
Весенняя защита деревьев: натуральный раствор, который работает лучше химии
Сам закажет еду: вся правда об умных холодильниках
Простой способ снизить риск рака кишечника: включите этот витамин в свой рацион
Этот баллон под капотом экономит тысячи рублей в месяц: разбираем все плюсы и минусы
Эти фаршированные шампиньоны съедят первыми — даже мясо останется нетронутым
Устойчивые огурцы: каким сортам доверять в неидеальные годы?
Звезду сериала The Тёлки задержали: в квартире Обманова нашли пояс смертника
Подземный храм воды римской эпохи — чем поражает цистерна Мирабилис
Как увидеть оранжевую Луну и её королевского спутника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.