Как поливать эустому и мелкосемянные культуры?

Эустома является мелкосемянной культурой.

Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эустома

Существует 2 главных правила полива таких культур:

поливать нужно либо водой комнатной температуры, либо немного теплее;

торфяные таблетки, в которых вы их выращиваете, должны быть всегда влажными, для этого вокруг таблеток можно насыпать 1-2 см вермикулита.

При выращивании в других ёмкостях поливайте, когда верхний слой почвы немного подсохнет.

Поливать семена можно 3 способами:

Из большого шприца или резиновой груши, аккуратно наливая воду вокруг семечка, пока вся таблетка не увлажнится. Из лейки, наливая воду в поддон, не касаясь при этом самих таблеток, а через 10-15 минут излишки воды нужно слить. Разбрызгивая воду из опрыскивателя, только делать это нужно с большой высоты, чтобы сильной струёй воды не смыть семена.

Уточнения

Эусто́ма (лат. Eustoma) — род растений семейства Горечавковых.

