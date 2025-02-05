Как поливать эустому и мелкосемянные культуры?
Эустома является мелкосемянной культурой.
Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Эустома
Существует 2 главных правила полива таких культур:
- поливать нужно либо водой комнатной температуры, либо немного теплее;
- торфяные таблетки, в которых вы их выращиваете, должны быть всегда влажными, для этого вокруг таблеток можно насыпать 1-2 см вермикулита.
При выращивании в других ёмкостях поливайте, когда верхний слой почвы немного подсохнет.
Поливать семена можно 3 способами:
- Из большого шприца или резиновой груши, аккуратно наливая воду вокруг семечка, пока вся таблетка не увлажнится.
- Из лейки, наливая воду в поддон, не касаясь при этом самих таблеток, а через 10-15 минут излишки воды нужно слить.
- Разбрызгивая воду из опрыскивателя, только делать это нужно с большой высоты, чтобы сильной струёй воды не смыть семена.
Уточнения
Эусто́ма (лат. Eustoma) — род растений семейства Горечавковых.
Новости о саде и цветах
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
*