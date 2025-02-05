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Как поливать эустому и мелкосемянные культуры?

Садоводство

Эустома является мелкосемянной культурой.

Эустома
Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Эустома

Существует 2 главных правила полива таких культур:

  • поливать нужно либо водой комнатной температуры, либо немного теплее;
  • торфяные таблетки, в которых вы их выращиваете, должны быть всегда влажными, для этого вокруг таблеток можно насыпать 1-2 см вермикулита.

При выращивании в других ёмкостях поливайте, когда верхний слой почвы немного подсохнет.

Поливать семена можно 3 способами:

  1. Из большого шприца или резиновой груши,  аккуратно  наливая воду вокруг семечка, пока вся таблетка не увлажнится.
  2. Из лейки, наливая воду в поддон, не касаясь при этом самих таблеток, а через 10-15 минут излишки воды нужно слить.
  3. Разбрызгивая воду из опрыскивателя, только делать это нужно с большой высоты, чтобы сильной струёй воды не смыть семена.

Уточнения

Эусто́ма (лат. Eustoma) — род растений семейства Горечавковых.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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