Как избавиться от слизней и муравьёв?

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы уничтожить слизней и муравьёв можно приготовить эффективную смесь, которая избавит от этих вредителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Schlaghecken Josef, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слизни

Оказывается, эти насекомые не любят разрыхлитель, который есть на кухне почти у всех хозяек. Просто посыпьте им растения, иногда этого будет достаточно.

Можно смешать разрыхлитель с сахаром. Но эта смесь действует только на слизней, на муравьев она может оказать противоположный эффект, поскольку они любят сладкие вкусы.

Есть у этого способа один недостаток — разрыхлитель, в состав которого входит пищевая сода, может снижать pH почвы, сделав её кислой. Если вы заметили, что ваши растения погибают, а на них больше нет слизней и муравьёв, то посыпьте всё кофейной гущей.

В случае со слизнями стоит посадить вокруг клумб растения, которые слизняки не любят: лаванду, майоран, тимьян, настурцию, лук или чеснок. Полезно часто скашивать траву, так как слизни любят прятаться в таких тенистых и влажных местах.

Если разрыхлитель не помог в борьбе с муравьями, то можно попробовать другие методы.

Эти добавки замаскируют запах растений, которые вы хотите защитить.

Мята: свежая и сушёная — её можно использовать в качестве барьера вокруг цветочных клумб.

Майоран: используйте его так же, как мяту.

Молотый чёрный перец: лучше всего использовать свежемолотый, он имеет более интенсивный, советует primainspirace.cz