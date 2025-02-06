Избегайте ранней пересадки: как правильно пикировать рассаду томатов

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Рассада томатов — метод, который любят огородники, ведь он позволяет контролировать условия роста молодых растений: температуру, освещение и влажность. Однако даже при идеальных условиях одна своевременно проведенная процедура может оказать решающее влияние на качество будущего урожая.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рассада томатов

Многие дачники совершают ошибку, пересаживая сеянцы сразу после появления цветочной кисти. Делать так нельзя — ранняя пересадка ослабляет рассаду, и, как результат, будущий урожай томатов может оказаться некачественным и недостаточно обильным.

Пикировка — важный этап

Чтобы сохранить крепость и здоровье рассады, пикировку следует проводить за неделю до появления цветочной кисти. Если предугадать точное время завершения этого процесса сложно, безопаснее выполнить пересадку сразу после появления первой листовой пластинки. Такой подход позволяет сеянцам лучше адаптироваться к новым условиям, что является залогом их будущей продуктивности.

Правильное проведение пикировки помогает сформировать сильную корневую систему и улучшить общий рост томатов, обеспечивая тем самым более богатый и качественный урожай. Не пренебрегайте этим этапом — он играет ключевую роль в успехе всего огородного сезона.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

