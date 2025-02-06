Зачем подкармливать рассаду сахаром? Этот секрет будет полезен многим дачникам

В этой статье мы расскажем, как правильно удобрять рассаду сахаром.
Такая подкормка позволит ускорить процесс фотосинтеза, нормализовать процессы дыхания, ускорить рост рассады.
Особенно эффективно вносить сахарное удобрение под растения весной, когда солнечного света может не хватать. Кроме того, солнце является важным источником силы и энергии для растений.
Сахарное удобрение для рассады легко приготовить. Растворите 2 чайные ложки сахара в 1 литре теплой воды. Удобряйте на слегка влажную почву. Также можно заменить регулярный полив сахарной водой.
Подкормка сахаром поможет улучшить вкусовые качества томатов. Такая подкормка скажется на сладости помидоров и их питательной ценности.
Для удобрения растворите 10 граммовый пакет сухих дрожжей и 2 столовые ложки сахарного песка в 10 литрах теплой воды. Дайте раствору постоять на солнце в течение 3 часов. Готовую смесь разводим в пропорции 1 к 5 и можем поливать помидоры.
Са́хар — распространённый продовольственный товар.
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