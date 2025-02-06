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Петунии без проблем: что делать зимой, чтобы летом сад удивил роскошным цветочным ковром

1:45
Садоводство

Если вы мечтаете о пышном, ярком цветении на дачном участке, петунии станут незаменимыми помощниками. Эти неприхотливые растения отлично переносят засуху и любые погодные условия, а уход за ними не требует особых усилий. Хотите пышные петунии всё лето? Начинайте готовить их уже зимой!

петуния
Фото: commons.wikimedia.org by Cephas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
петуния

Подготовка участка и выбор места

Зимой определитесь с местом для будущей посадки. Петунии предпочитают хорошо освещённые участки, хотя могут расти и в полутени. Если вы планируете выращивать их в горшках, заранее подберите контейнеры с хорошим дренажом и достаточным объёмом для свободного развития корней.

Подготовка почвы

Перед посадкой обязательно подготовьте почву — она должна быть не только плодородной, но и хорошо дренированной. Если земля на вашем участке не отвечает этим требованиям, внесите компост или навоз для улучшения её структуры и повышения плодородия.

Пересадка и уход

Пересаживать рассаду петуний на постоянное место стоит лишь после того, как минует угроза заморозков — для большинства регионов это конец мая или начало июня. Петунии требуют регулярного, но умеренного полива: почва должна оставаться влажной, но без переувлажнения.

Для того чтобы стимулировать пышное цветение, не забывайте подкармливать растения комплексными удобрениями каждые две недели. Также важно удалять отцветшие соцветия — это позволит растению направить энергию на образование новых бутонов и продлить период цветения.

Уточнения

Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun - табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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