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Грядки уже не под снегом, а под контролем: важные февральские работы для сада и огорода

1:42
Садоводство

Пока многие думают, что весна — пора начинать садовые работы, опытные огородники знают: всё начинается уже в феврале. В это время не только сеют семена на рассаду, но и готовят сад и огород к предстоящим оттепелям, чтобы защитить растения от резких перепадов температуры.

Зимняя дача
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Зимняя дача

Работы в саду

Если на деревьях появились признаки морозобоев или смылась побелка, необходимо оперативно заделать повреждения садовым варом и обновить побелку. Лучше всего выполнять эти работы в сухую погоду до наступления весны. Февраль — отличное время для обрезки деревьев и кустарников, ведь в этот период растения менее подвержены стрессу, и обрезка проходит легче.

Что нужно сделать в огороде

Проверьте состояние грядок с зимними посадками — будь то чеснок, лук или другие овощи, а также не забудьте про ягодники с клубникой и земляникой. Если необходимо, укройте растения снегом или устройте другое временное укрытие до начала весенних оттепелей. В местах скопления талой воды уделите внимание удалению лишнего снега или обеспечьте отвод избыточной влаги.

Теплицы в феврале

Осмотрите конструкцию теплицы — если планируете ранние посадки, займитесь обеззараживанием стенок и подготовкой почвы. Постепенно приводите в порядок сооружение, рыхлите грунт и создавайте благоприятные условия для будущих растений.

Таким образом, правильно организованная подготовка в феврале поможет защитить садовые культуры от неблагоприятных погодных условий и обеспечит успешное развитие весеннего сезона.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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