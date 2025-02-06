Тюльпаны зацветут пышными бутонами: секрет правильной подготовки луковиц

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В статье вы узнаете, как подготовить луковицы тюльпанов к посадке и как это правильно делать.

Фото: flickr.com by Sandeep Pawar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Поле тюльпанов

Как правильно замачивать луковицы тюльпанов перед посадкой

Перед посадкой луковиц в открытый грунт стоит осмотреть и обработать посадочный материал, особенно при приобретении тюльпанов у разных продавцов. Луковицы обрабатывают от вредителей — против грибковых инфекций применяют инсектициды.

Как правильно сажать тюльпаны

Поместите луковицы тюльпанов корнями вниз в лунку, которая в 3 раза глубже, чем сами луковицы. Если почва песчаная, посадите растение поглубже.

Наилучшие результаты достигаются при посадке тюльпанов небольшими группами. Если дождей не будет, то перед посадкой луковиц нужно будет полить лунки. Сверху в качестве удобрения можно добавить торф и перегной.

Если почва тяжелая и глинистая, можно добавить песок, торф или перепревший компост.

Уточнения

Тюльпа́н (лат. Túlipa) — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов.

