Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аршавин сообщил, кто из бразильских футболистов внёс самый большой вклад в успехи Зенита
Как добраться до Северного полюса, если билетов больше нет
Как магнитики на холодильнике лишают вашу кухню элегантности
Оладьи на высоте: как достичь максимальной пышности с минимальными усилиями
Растворимый кофе под подозрением: действительно ли он опасен
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Привычный борщ заиграет новыми оттенками вкуса — замените сметану этим продуктом
Рестораны используют этот трюк ежедневно! Вот как почистить духовку за 5 минут
Экс-теннисист Ольховский желает Синнеру достойных соперников в этом сезоне

Вы тоже не удаляете эти листья у помидоров? Тогда ждите проблем с урожаем

3:48
Садоводство » Овощи

Выращивание помидоров — это увлекательный процесс, который требует знаний и внимания. Одним из важных аспектов ухода за этим растением является удаление лишних листьев. Это действие, выполняемое правильно, может значительно повысить урожайность и здоровье ваших кустов.

Зачем удалять листья помидоров?

  1. Улучшение вентиляции: лишние листья могут мешать свободному потоку воздуха вокруг растений. Это создает условия для развития болезней, таких как грибковые инфекции.
  2. Снижение риска заболевания: удаление нижних листьев, которые соприкасаются с землей, помогает предотвратить попадание влаги и почвы на листья, что снижает риск грибковых заболеваний.
  3. Сосредоточение энергии на плодах: удаляя лишние листья, вы позволяете растению направить больше питательных веществ и энергии на развитие плодов, что способствует их росту и улучшению вкусовых качеств.
  4. Улучшение освещения: удаление листья улучшает доступ солнца к плодам и верхним частям растений, что также способствует их лучшему развитию.

Когда и как удалять лишние листья

Оптимальный момент для обрезки

  • Во время вегетационного периода: начинайте удалять листья, когда ваши растения начинают активно расти. Обычно это происходит, когда появляется первая завязь.
  • После цветения: удаление лишних листьев можно проводить после первой волны цветения, чтобы растение сосредоточилось на формировании плодов.

Подходящий способ обрезки

  1. Используйте чистые инструменты: перед началом обрезки обязательно продезинфицируйте секаторы или ножницы, чтобы избежать переноса инфекций на растения.
  2. Срезайте аккуратно: удаляйте лишь те листья, которые находятся в нижней части растения и мешают хорошей циркуляции воздуха. Держите секатор под углом и старайтесь не повредить стебель.
  3. Следите за количеством: не удаляйте слишком много листьев сразу. Лучше удалять по несколько листьев за раз, чтобы не подвергать стрессу растение.
  4. Учитывайте тип растения: для высокорослых сортов может быть полезно удалять листья выше, чтобы обеспечить доступ света к спелым плодам.

Какие листья стоит удалять

  • Нижние листья: это листья, которые находятся ближе всего к земле и часто подвергаются воздействию влаги и почвы.
  • Слабые и желтые листья: листья, которые выглядят увядшими, поврежденными или имеют признаки заболевания, также следует удалять.
  • Листья, перекрывающие плоды: удаляйте листья, которые затеняют плоды, чтобы обеспечить им достаточное количество света.

Советы по уходу за помидорами после обрезки

  1. Полив: после удаления лишних листьев, убедитесь, что растение получает достаточно влаги. Поливайте кусты утром, чтобы листья успели обсохнуть к вечеру.
  2. Подкормка: после обрезки полезно подкормить растения удобрениями, содержащими калий, что улучшит качество плодов.
  3. Регулярный осмотр: периодически проверяйте растения на наличие новых листьев и признаков заболеваний. Регулярный уход поможет предотвратить проблемы на ранних стадиях.

Правильное удаление лишних листьев на помидорах — это ключевой элемент агрономического ухода, который может значительно повысить качество и количество урожая. Следуя приведенным рекомендациям и обращая внимание на состояние ваших растений, вы сможете достичь отличных результатов и наслаждаться вкусными, здоровыми помидорами на своем столе. Помните, что каждая обрезка — это шаг к качественному урожаю!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Авто
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю Аудио 
Жареная печень, которая тает во рту: простой рецепт с луком и сметаной
Еда и рецепты
Жареная печень, которая тает во рту: простой рецепт с луком и сметаной Аудио 
Отступающие ледники открывают археологам путь к редким артефактам
Наука и техника
Отступающие ледники открывают археологам путь к редким артефактам Аудио 
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
План Трампа по выселению палестинцев из Газы осуществим Любовь Степушова Исследование раскрывает неожиданный эффект креатина на психику Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Сапоги без спроса: магазины не знают, куда девать зимнюю обувь
Сапоги без спроса: магазины не знают, куда девать зимнюю обувь
Последние материалы
Аршавин сообщил, кто из бразильских футболистов внёс самый большой вклад в успехи Зенита
Как добраться до Северного полюса, если билетов больше нет
Как магнитики на холодильнике лишают вашу кухню элегантности
Оладьи на высоте: как достичь максимальной пышности с минимальными усилиями
Растворимый кофе под подозрением: действительно ли он опасен
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Вы тоже не удаляете эти листья у помидоров? Тогда ждите проблем с урожаем
Привычный борщ заиграет новыми оттенками вкуса — замените сметану этим продуктом
Рестораны используют этот трюк ежедневно! Вот как почистить духовку за 5 минут
Экс-теннисист Ольховский желает Синнеру достойных соперников в этом сезоне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.