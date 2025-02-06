Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Споры из-за границ земельных участков: как их избежать
Гормоны счастья без таблеток: как тренировки спасают от зимней депрессии
Для ударов по РФ. Британия модернизирует ракетную программы Украины
Забыли достать фарш? Этот способ разморозит его за 15 минут
Тюльпаны зацветут пышными бутонами: секрет правильной подготовки луковиц
Нужно ли вам масло 0W-40? Развенчиваем популярные мифы
Провайдеры объяснили причины повышения цен на домашний интернет
Как стирать махровые полотенца и халаты? Без соли, соды и уксуса не обойтись
Не просто полив, а забота о росте: зачем и как смягчать воду для рассады

Огурцы созреют на полмесяца раньше соседей: лайфхаки опытных садоводов

Садоводство » Овощи

Выращивание огурцов — это увлекательное занятие, которое приносит не только радость, но и вкусный результат в виде свежих овощей. Однако многие садоводы сталкиваются с проблемой, когда огурцы начинают плодоносить слишком поздно. 

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Огурцы

Правильный выбор сорта

Первым шагом к раннему урожаю является выбор соответствующего сорта огурцов. Отдавайте предпочтение раннеспелым (приблизительно 35-50 дней до сбора) и ультраранним сортам. Некоторые из них:

  • «Зозуля» — ранний сорт, который известен высокой урожайностью.
  • «Дюбус» — ультраранний сорт, хорошо подходит для теплиц и открытого грунта.
  • «Корнишоны» — маленькие плоды, которые отлично подходят для консервирования и салатов.

Подготовка семян

Подготовка семян — один из ключевых этапов. Замачивание семян в растворе марганцовки в течение 20-30 минут поможет предотвратить болезни и активизировать рост. После этого стоит прорастить семена, завернув их во влажную марлю и оставив в теплом месте на 1-2 дня до появления корешков.

Предпосевная подготовка почвы

Если вы планируете высаживать в открытый грунт, начните подготовку почвы заранее. Осенью перекопайте участок, добавив органические удобрения, такие как компост или перегной. Это улучшит структуру почвы и обеспечит растения необходимыми питательными веществами.

Использование теплицы или укрытий

Для того чтобы ускорить процесс роста, рекомендуется начинать посадку огурцов в теплице или использовать укрытия. Даже временные пластиковые укрытия (например, из пленки) могут создать тепличный эффект, который позволит увеличить температуру почвы и воздуха, а значит, ускорить созревание.

Ранний посев и высадка рассады

Посейте семена на рассаду в конце марта или начале апреля. Важно учитывать климатические условия вашего региона. Рассаду следует высаживать в возрасте 20-30 дней, когда на ней появится не менее 2-3 настоящих листьев. Такой способ позволяет переместить цепочку роста на неделю-две вперед.

Уход за растениями

После высадки важно обеспечить огурцам правильный уход:

  • Полив: огурцы требуют регулярного полива, особенно в жаркую погоду. Лучше всего это делать по утрам или вечерам.
  • Подкормка: используйте органические удобрения для стимуляции роста. Подкармливайте растения раз в 2-3 недели.
  • Пасынкование и опора: удаляйте боковые побеги и формируйте растения, обеспечивая им опоры. Это увеличивает доступ света и воздуха к растениям, чего они так нуждаются.

Защита от болезней и вредителей

Следите за состоянием ваших растений: осматривайте их на наличие заболеваний и вредителей. Используйте натуральные средства защиты, такие как настой табака или чеснока, чтобы отпугнуть вредителей.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете вырастить огурцы на полмесяца раньше соседей. Успех заключается в хорошем выборе сорта, тщательной подготовке и уходе за растениями. Не забывайте, что терпение и забота — ключевые факторы для получения хорошего урожая. 

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Авто
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ Аудио 
Германия оценивает возможность использования "Северный поток — 2" для водорода
Мир. Новости мира
Германия оценивает возможность использования "Северный поток — 2" для водорода Аудио 
Самые мясистые помидоры: эти сорта разлетаются на рассаду
Садоводство, цветоводство
Самые мясистые помидоры: эти сорта разлетаются на рассаду Аудио 
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
План Трампа по выселению палестинцев из Газы осуществим Любовь Степушова Исследование раскрывает неожиданный эффект креатина на психику Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Последние материалы
Для ударов по РФ. Британия модернизирует ракетную программы Украины
Тюльпаны зацветут пышными бутонами: секрет правильной подготовки луковиц
Нужно ли вам масло 0W-40? Развенчиваем популярные мифы
Провайдеры объяснили причины повышения цен на домашний интернет
Как стирать махровые полотенца и халаты? Без соли, соды и уксуса не обойтись
Не просто полив, а забота о росте: зачем и как смягчать воду для рассады
Спутник Юпитера Ио стал источником энергии, которая в шесть раз превосходит электростанции Земли
Этот овощной гарнир настолько хорош, что котлеты уйдут на второй план
Опоздание стало бизнесом: как в аэропорту зарабатывали на пассажирах
Средиземноморский вкус в любое время года: простой рецепт пасты с тунцом и помидорами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.