Эта маленькая хитрость при пикировке ускорит рост перцев в два раза

Пикировка рассады перца — это важный этап, от которого зависит дальнейший рост и урожайность растений. Если провести её вовремя и по правилам, рассада окрепнет, корневая система разовьётся правильно, а плодоношение начнётся раньше. Но ошибки могут свести все усилия на нет.
Оптимальное время — появление двух-трёх настоящих листочков. В этот момент корни ещё не разрослись слишком сильно и хорошо переносят пересадку. Задержка с пикировкой приводит к тому, что корни переплетаются и при пересадке травмируются.
Перед началом процесса рассаду нужно обильно полить — это облегчит извлечение ростков без повреждений.
Для пикировки используют индивидуальные стаканчики или специальные кассеты с плодородной почвой. Состав грунта играет ключевую роль: он должен быть лёгким, влагоёмким и насыщенным питательными веществами. Идеальный вариант — смесь садовой земли, торфа и песка с добавлением древесной золы.
Важно поддерживать оптимальную температуру воздуха и почвы. Если холодно, растения будут долго адаптироваться и отстанут в росте.
Пикировка проводится в несколько шагов:
Некоторые огородники дополнительно используют стимуляторы роста, чтобы снизить стресс растений.
После пикировки рассаде нужен особый уход:
Многие дачники допускают ошибки, которые негативно влияют на развитие перцев:
Пикировка — несложный, но ответственный процесс. Соблюдая основные правила, можно вырастить крепкую рассаду, которая даст обильный урожай.
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