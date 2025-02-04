Эта маленькая хитрость при пикировке ускорит рост перцев в два раза

3:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пикировка рассады перца — это важный этап, от которого зависит дальнейший рост и урожайность растений. Если провести её вовремя и по правилам, рассада окрепнет, корневая система разовьётся правильно, а плодоношение начнётся раньше. Но ошибки могут свести все усилия на нет.

Фото: commons.wikimedia. org by Anna Frodesiak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Китайский перец

Когда лучше проводить пикировку

Оптимальное время — появление двух-трёх настоящих листочков. В этот момент корни ещё не разрослись слишком сильно и хорошо переносят пересадку. Задержка с пикировкой приводит к тому, что корни переплетаются и при пересадке травмируются.

Перед началом процесса рассаду нужно обильно полить — это облегчит извлечение ростков без повреждений.

Важность грунта и ёмкостей

Для пикировки используют индивидуальные стаканчики или специальные кассеты с плодородной почвой. Состав грунта играет ключевую роль: он должен быть лёгким, влагоёмким и насыщенным питательными веществами. Идеальный вариант — смесь садовой земли, торфа и песка с добавлением древесной золы.

Важно поддерживать оптимальную температуру воздуха и почвы. Если холодно, растения будут долго адаптироваться и отстанут в росте.

Как правильно пикировать

Пикировка проводится в несколько шагов:

Аккуратное извлечение сеянца — можно воспользоваться деревянной палочкой или специальным инструментом. Подготовка лунки в новом контейнере — корешок должен размещаться свободно, не загибаясь. Посадка рассады — углублять растение можно чуть больше, чем в исходной ёмкости, но не засыпать точку роста. Уплотнение почвы вокруг стебля — чтобы не осталось пустот, но без сильного давления. Полив тёплой водой — стимулирует укоренение.

Некоторые огородники дополнительно используют стимуляторы роста, чтобы снизить стресс растений.

Что делать после пересадки

После пикировки рассаде нужен особый уход:

Первое время — умеренное освещение , чтобы избежать ожогов.

, чтобы избежать ожогов. Полив только по мере необходимости — важно не допускать пересыхания и застоя влаги.

— важно не допускать пересыхания и застоя влаги. Через 7-10 дней подкормка — лучше использовать удобрения с высоким содержанием фосфора и калия.

— лучше использовать удобрения с высоким содержанием фосфора и калия. Проветривание помещения — снижает риск грибковых заболеваний, но без сквозняков.

— снижает риск грибковых заболеваний, но без сквозняков. Закаливание перед высадкой в грунт — сначала на несколько минут, затем постепенно увеличивать время на свежем воздухе.

Ошибки, которые могут испортить всю рассаду

Многие дачники допускают ошибки, которые негативно влияют на развитие перцев:

Грубая пересадка с повреждением корней — ослабляет растение.

— ослабляет растение. Использование неподходящего грунта — бедная почва не даёт сеянцам нужного питания.

— бедная почва не даёт сеянцам нужного питания. Избыточный или недостаточный полив — губителен для корневой системы.

— губителен для корневой системы. Несоблюдение сроков пикировки — ранняя или поздняя пересадка может затормозить рост.

Пикировка — несложный, но ответственный процесс. Соблюдая основные правила, можно вырастить крепкую рассаду, которая даст обильный урожай.

Уточнения

Пе́рец - название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов. Также фамилия.

