Самые мясистые помидоры: эти сорта разлетаются на рассаду

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мир помидоров невероятно разнообразен, но особую любовь садоводов заслужили сладкие и мясистые сорта. Они выделяются насыщенным вкусом, сочной мякотью и универсальностью в кулинарии.

Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Помидоры

Чем отличаются сладкие и мясистые томаты?

Эти сорта отличаются высоким содержанием сахаров и минимальной кислотностью. Их мякоть плотная и сочная, а семян — совсем немного. Форма плодов бывает разной: круглой, овальной, сердцевидной или сливовидной. Цветовая палитра тоже впечатляет — от классического красного до розового, желтого и даже черного.

Популярные сорта сладких и мясистых помидоров

Если вы хотите вырастить на своем участке самые вкусные помидоры, обратите внимание на проверенные сорта.

Бычье сердце — один из самых популярных томатов с крупными, сердцевидными плодами. Его сочная мякоть и сладкий вкус делают его идеальным для салатов, соков и соусов.

— один из самых популярных томатов с крупными, сердцевидными плодами. Его сочная мякоть и сладкий вкус делают его идеальным для салатов, соков и соусов. Розовый мед — округлые плоды нежного розового цвета с тонкой кожицей и сладким вкусом. Отличный выбор для употребления в свежем виде.

— округлые плоды нежного розового цвета с тонкой кожицей и сладким вкусом. Отличный выбор для употребления в свежем виде. Черный принц — томаты темно-красного, почти черного цвета с плотной мякотью и приятной кислинкой. Хороши и в салатах, и в заготовках.

— томаты темно-красного, почти черного цвета с плотной мякотью и приятной кислинкой. Хороши и в салатах, и в заготовках. Медовая капля — небольшие желтые помидоры с выраженным медовым вкусом. Идеальны для консервирования и соусов.

— небольшие желтые помидоры с выраженным медовым вкусом. Идеальны для консервирования и соусов. Король Сибири — крупные мясистые плоды красного цвета, которые долго хранятся и подходят для свежего потребления.

Как выбрать сорт?

Выбор зависит от того, как вы планируете использовать помидоры. Для салатов подойдут крупные, сочные сорта, такие как Бычье сердце, Розовый мед или Черный принц. Для консервирования и соусов лучше выбирать Медовую каплю или Короля Сибири - у них плотная мякоть и минимум семян.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

