Пока не началась весна: срочно обновите побелку на деревьях в своём саду

4:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

С наступлением февраля многие садоводы начинают готовиться к весенним работам в своём саду. Умеренно тёплая погода в этом месяце — отличное время для проверки состояния растений и деревьев, а также для выполнения нескольких важных агрономических мероприятий. Одной из таких процедур является обновление побелки на стволах деревьев и кустарников. В этой статье мы обсудим, какой эффект оказывает побелка и когда её необходимо обновлять.

Фото: creativecommons.org by brionv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Побелка деревьев

Зачем нужна побелка?

Побелка стволов деревьев и кустарников выполняет несколько важных функций:

Защита от солнечных ожогов: побелка помогает снизить риск перегрева древесины в теплые дни. В феврале солнце начинает активно светить, и необработанные стволы могут получать солнечные ожоги.

Предотвращение вредителей: побелка служит барьером для некоторых насекомых-вредителей, которые могут зимовать в коре деревьев.

Предотвращение трещин: в зимний период температура на улице колеблется, что может приводить к образованию трещин в коре. Побелка помогает защитить кора от резких перепадов температур.

Декоративная функция: побеленные деревья выглядят более аккуратно и ухоженно, что важно для общего восприятия сада.

Когда обновлять побелку?

Обновление побелки рекомендуется делать дважды за сезон: осенью и весной. Тёплый февраль — хорошее время для её обновления, особенно если осенью побелка была выполнена недостаточно качественно или смылась во время дождей.

Когда это необходимо:

При повреждении старой побелки: если побелка начала отслаиваться или разрушаться, её необходимо обновить.

Если побелка смылась: в случае частых осадков или слишком теплой погоды слой может смыться или утратиться.

Для защиты молодых растений: молодые деревья и саженцы требуют дополнительной защиты, поэтому их побелка должна обновляться чаще.

Как правильно обновлять побелку?

При обновлении побелки следуйте нескольким простым рекомендациям:

Подготовьте поверхность: убедитесь, что стволы деревьев чистые и сухие. Удалите старую побелку, грязь и мох. Приготовьте побелку: используйте известковый раствор, который можно приготовить, смешав гашеную известь с водой до получения однородной консистенции. Также можно добавить фунгициды для защиты от грибковых заболеваний. Нанесите побелку: обрабатывайте стволы деревьев, начиная с основания и поднимаясь вверх до первого разветвления. Не забывайте обрабатывать и основные ветви. Проверяйте результаты: убедитесь, что побелка равномерно распределена по поверхности и не оставила незащищённых участков.

Особые условия

Если февраль тёплый и солнечный, это может привести к раннему пробуждению некоторых растений. В таких условиях особенно важно следить за состоянием обрабатываемых деревьев.

Обратите внимание на морозы: если ожидаются ночные заморозки, процедура побелки должна быть выполнена заранее, чтобы предотвратить повреждение древесины.

Следите за состоянием коры: если вы заметите трещины или поражение коры, рекомендуется не только обновить побелку, но и проводить дополнительные мероприятия по уходу, такие как обработка ран и повреждений.

Тёплый февраль становится отличным временем для обновления побелки на деревьях и кустарниках. Это поможет защитить растения от солнечных ожогов, вредителей и перепадов температур, а также подготовить их к предстоящему весеннему сезону. Не забывайте о важности качественного выполнения этой процедуры, что позволит вашему саду сохранять здоровье и эстетичный вид в течение всего года.

Уточнения

Побелка — разновидность красящих материалов, изготовленных из гашёной извести или карбоната кальция.

