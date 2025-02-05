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Пока не началась весна: срочно обновите побелку на деревьях в своём саду

4:02
Садоводство » Деревья и кустарники

С наступлением февраля многие садоводы начинают готовиться к весенним работам в своём саду. Умеренно тёплая погода в этом месяце — отличное время для проверки состояния растений и деревьев, а также для выполнения нескольких важных агрономических мероприятий. Одной из таких процедур является обновление побелки на стволах деревьев и кустарников. В этой статье мы обсудим, какой эффект оказывает побелка и когда её необходимо обновлять.

Побелка деревьев
Фото: creativecommons.org by brionv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Побелка деревьев

Зачем нужна побелка?

Побелка стволов деревьев и кустарников выполняет несколько важных функций:

  • Защита от солнечных ожогов: побелка помогает снизить риск перегрева древесины в теплые дни. В феврале солнце начинает активно светить, и необработанные стволы могут получать солнечные ожоги.
  • Предотвращение вредителей: побелка служит барьером для некоторых насекомых-вредителей, которые могут зимовать в коре деревьев.
  • Предотвращение трещин: в зимний период температура на улице колеблется, что может приводить к образованию трещин в коре. Побелка помогает защитить кора от резких перепадов температур.
  • Декоративная функция: побеленные деревья выглядят более аккуратно и ухоженно, что важно для общего восприятия сада.

Когда обновлять побелку?

Обновление побелки рекомендуется делать дважды за сезон: осенью и весной. Тёплый февраль — хорошее время для её обновления, особенно если осенью побелка была выполнена недостаточно качественно или смылась во время дождей.

Когда это необходимо:

  • При повреждении старой побелки: если побелка начала отслаиваться или разрушаться, её необходимо обновить.
  • Если побелка смылась: в случае частых осадков или слишком теплой погоды слой может смыться или утратиться.
  • Для защиты молодых растений: молодые деревья и саженцы требуют дополнительной защиты, поэтому их побелка должна обновляться чаще.

Как правильно обновлять побелку?

При обновлении побелки следуйте нескольким простым рекомендациям:

  1. Подготовьте поверхность: убедитесь, что стволы деревьев чистые и сухие. Удалите старую побелку, грязь и мох.
  2. Приготовьте побелку: используйте известковый раствор, который можно приготовить, смешав гашеную известь с водой до получения однородной консистенции. Также можно добавить фунгициды для защиты от грибковых заболеваний.
  3. Нанесите побелку: обрабатывайте стволы деревьев, начиная с основания и поднимаясь вверх до первого разветвления. Не забывайте обрабатывать и основные ветви.
  4. Проверяйте результаты: убедитесь, что побелка равномерно распределена по поверхности и не оставила незащищённых участков.

Особые условия

Если февраль тёплый и солнечный, это может привести к раннему пробуждению некоторых растений. В таких условиях особенно важно следить за состоянием обрабатываемых деревьев. 

  • Обратите внимание на морозы: если ожидаются ночные заморозки, процедура побелки должна быть выполнена заранее, чтобы предотвратить повреждение древесины.
  • Следите за состоянием коры: если вы заметите трещины или поражение коры, рекомендуется не только обновить побелку, но и проводить дополнительные мероприятия по уходу, такие как обработка ран и повреждений.

Тёплый февраль становится отличным временем для обновления побелки на деревьях и кустарниках. Это поможет защитить растения от солнечных ожогов, вредителей и перепадов температур, а также подготовить их к предстоящему весеннему сезону. Не забывайте о важности качественного выполнения этой процедуры, что позволит вашему саду сохранять здоровье и эстетичный вид в течение всего года.

Уточнения

Побелка — разновидность красящих материалов, изготовленных из гашёной извести или карбоната кальция.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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