Это сорняк превратит вашу почву в идеальный грунт — удивительные свойства простого растения

4:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Сорняки часто воспринимаются как ненужные растения, отнимающие питательные вещества у культур. Однако многие из них можно использовать как зелёные удобрения, которые обогащают почву, улучшают её структуру и способствуют росту растений.

Что такое зелёные удобрения?

Зелёные удобрения — это растения, которые специально сеются или собираются для последующего внесения в почву. Они помогают обогатить почву органическими веществами, улучшают её структуру, увеличивают влагозадерживающую способность и способствуют развитию полезной почвенной микрофлоры.

Польза зелёных удобрений из сорняков

Использование сорняков в качестве зелёных удобрений имеет множество преимуществ:

Улучшение структуры почвы: зелёные удобрения способствуют разрыхлению почвы и увеличению её аэрации, что улучшает условия для роста корней.

Обогащение органикой: при разложении сорняки высвобождают питательные вещества, необходимые для роста культурных растений.

Смягчение воздействия вредителей и болезней: некоторые сорняки обладают антисептическими свойствами и могут помочь в борьбе с определёнными вредителями.

Экономия средств: использование бесплатных ресурсов из вашего огорода снижает затраты на покупные удобрения.

Наиболее эффективные сорняки для зелёного удобрения

Не все сорняки подходят для использования в качестве зелёного удобрения. Вот несколько эффективных вариантов:

Льняк

Льняки способны накапливать много азота и других питательных веществ. Они быстро растут и просто в уходе, а их корни хорошо разрыхляют почву.

Клевер

Клевер — это бобовое растение, которое фиксирует атмосферный азот в почве. Это делает его отличным выбором для обогащения почвы.

Мелисса

Мелисса увеличивает содержание полезных микроорганизмов в почве и обладает противовирусными свойствами, что может помочь в борьбе с определёнными заболеваниями.

Крапива

Крапива — это мощное зелёное удобрение, содержащее много азота, калия и других микроэлементов. Она также содержит вещества, способствующие развитию полезных микроорганизмов.

Как использовать сорняки как зелёное удобрение

Скашивание и заделка в почву

Когда сорняки достигают 15-20 см в высоту, их можно скошивать и заделывать в почву. Это обогащает почву органическими веществами и улучшает её структуру.

Компостирование

Сорняки можно добавлять в компост для последующего получения полноценного органического удобрения. Важно следить, чтобы в компосте не было семян сорняков, чтобы избежать их дальнейшего распространения.

Подготовка настоев

Некоторые сорняки, такие как крапива, можно использовать для приготовления настоев. Для этого мелко нарежьте сорняки, залейте водой и оставьте на несколько дней для брожения. Полученный настой можно использовать как жидкое удобрение.

Советы по использованию зелёных удобрений из сорняков

Старайтесь собирать сорняки до цветения, так как они содержат больше питательных веществ в этот период.

Чередуйте различные виды зелёных удобрений, чтобы обеспечить разнообразие питательных веществ.

Избегайте использования инвазивных видов сорняков, так как они могут ухудшить состояние почвы и привести к проблемам в будущем.

Использование сорняков в качестве зелёного удобрения — это отличный способ обогатить почву, улучшить её структуру и снизить затраты на удобрения. Зная, какие сорняки можно использовать, и как правильно это делать, вы сможете ощутимо улучшить качество своего огорода и садоводства в целом. Используйте природные ресурсы с умом, и ваш сад будет вас радовать обильными урожаями!