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Это сорняк превратит вашу почву в идеальный грунт — удивительные свойства простого растения

4:06
Садоводство » Советы

Сорняки часто воспринимаются как ненужные растения, отнимающие питательные вещества у культур. Однако многие из них можно использовать как зелёные удобрения, которые обогащают почву, улучшают её структуру и способствуют росту растений. 

Что такое зелёные удобрения?

Зелёные удобрения — это растения, которые специально сеются или собираются для последующего внесения в почву. Они помогают обогатить почву органическими веществами, улучшают её структуру, увеличивают влагозадерживающую способность и способствуют развитию полезной почвенной микрофлоры.

Польза зелёных удобрений из сорняков

Использование сорняков в качестве зелёных удобрений имеет множество преимуществ:

  • Улучшение структуры почвы: зелёные удобрения способствуют разрыхлению почвы и увеличению её аэрации, что улучшает условия для роста корней.
  • Обогащение органикой: при разложении сорняки высвобождают питательные вещества, необходимые для роста культурных растений.
  • Смягчение воздействия вредителей и болезней: некоторые сорняки обладают антисептическими свойствами и могут помочь в борьбе с определёнными вредителями.
  • Экономия средств: использование бесплатных ресурсов из вашего огорода снижает затраты на покупные удобрения.

Наиболее эффективные сорняки для зелёного удобрения

Не все сорняки подходят для использования в качестве зелёного удобрения. Вот несколько эффективных вариантов:

Льняк

Льняки способны накапливать много азота и других питательных веществ. Они быстро растут и просто в уходе, а их корни хорошо разрыхляют почву.

Клевер

Клевер — это бобовое растение, которое фиксирует атмосферный азот в почве. Это делает его отличным выбором для обогащения почвы.

Мелисса

Мелисса увеличивает содержание полезных микроорганизмов в почве и обладает противовирусными свойствами, что может помочь в борьбе с определёнными заболеваниями.

Крапива

Крапива — это мощное зелёное удобрение, содержащее много азота, калия и других микроэлементов. Она также содержит вещества, способствующие развитию полезных микроорганизмов.

Как использовать сорняки как зелёное удобрение

Скашивание и заделка в почву

Когда сорняки достигают 15-20 см в высоту, их можно скошивать и заделывать в почву. Это обогащает почву органическими веществами и улучшает её структуру.

Компостирование

Сорняки можно добавлять в компост для последующего получения полноценного органического удобрения. Важно следить, чтобы в компосте не было семян сорняков, чтобы избежать их дальнейшего распространения.

Подготовка настоев

Некоторые сорняки, такие как крапива, можно использовать для приготовления настоев. Для этого мелко нарежьте сорняки, залейте водой и оставьте на несколько дней для брожения. Полученный настой можно использовать как жидкое удобрение.

Советы по использованию зелёных удобрений из сорняков

  • Старайтесь собирать сорняки до цветения, так как они содержат больше питательных веществ в этот период.
  • Чередуйте различные виды зелёных удобрений, чтобы обеспечить разнообразие питательных веществ.
  • Избегайте использования инвазивных видов сорняков, так как они могут ухудшить состояние почвы и привести к проблемам в будущем.

Использование сорняков в качестве зелёного удобрения — это отличный способ обогатить почву, улучшить её структуру и снизить затраты на удобрения. Зная, какие сорняки можно использовать, и как правильно это делать, вы сможете ощутимо улучшить качество своего огорода и садоводства в целом. Используйте природные ресурсы с умом, и ваш сад будет вас радовать обильными урожаями!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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