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Соседи обзавидуются урожаю: секреты выращивания капусты от опытных садоводов

Садоводство » Овощи

Капуста — это одна из самых популярных овощных культур, которая выращивается на приусадебных участках и в теплицах. Правильная посадка капусты играет ключевую роль в её будущем урожае. 

Капуста
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Капуста

Выбор сорта капусты

Перед тем как начинать посадку, важно определиться с сортом капусты. Существуют разные виды: белокочанная, краснокочанная, брокколи, цветная и др. Каждый сорт имеет свои особенности и сроки созревания. Рекомендуется выбирать сорта, адаптированные к вашему климату и условиям выращивания.

Подготовка почвы

Капуста предпочитает рыхлые, плодородные и хорошо дренированные почвы. 

  • Анализ почвы: проведите тест на уровень pH почвы — он должен находиться в пределах 6,0-7,0.
  • Удобрение: перед посевом необходимо внести органические или минеральные удобрения. Особенно хорошо капуста реагирует на компост, перегной и фосфорные удобрения.
  • Разрыхление: почву следует глубоко перекопать и разрыхлить, чтобы обеспечить хорошую аэрацию.

Время посева

Сроки посева зависят от сорта и климатических условий. 

  • Рассадный способ: для большинства сортов капусты, особенно позднеспелых, рекомендуется предварительное выращивание рассады. Семена сеют в феврале-марте, а высаживают в открытый грунт в возрасте 4-6 недель.
  • Прямой посев: если вы планируете сеять капусту сразу в открытый грунт, рекомендуется делать это в конце апреля — начале мая, когда почва прогреется до 10°C.

Технология посева

Посев капусты требует соблюдения определённых правил:

  • Глубина посева: семена капусты следует сеять на глубину 1-2 см.
  • Схема посадки: рекомендуемая схема для белокочанной капусты — 40-50 см между рядами и 30-40 см между растениями. Для других видов схему можно регулировать в зависимости от роста взрослых растений.
  • Полив: после посева семена необходимо хорошо полить, чтобы обеспечить контакт семян с почвой. Следите за влажностью почвы в течение первых двух недель.

Уход за рассадой

После посева важно обеспечить правильный уход за рассадой или молодыми растениями:

  • Подсветка: если выращиваете рассаду в помещении, убедитесь, что у растений достаточно света. Для этого можно использовать фитолампы.
  • Температурный режим: оптимальная температура для прорастания семян — 18-20°C. После появления всходов температуру можно снизить до 15°C, чтобы избежать вытягивания рассады.
  • Пикировка: если вы сеете семена в общую ёмкость, не забудьте произвести пикировку в фазе двух настоящих листьев, чтобы дать растению достаточно пространства для роста.

Пересадка в открытый грунт

Когда рассада достигнет 20-25 см в высоту и на ней появится 4-6 настоящих листьев, её можно пересаживать в открытый грунт:

  • Закаливание: за неделю до пересадки начните закаливать рассаду, постепенно увеличивая время, проведённое на свежем воздухе.
  • Выбор места: капуста предпочитает солнечные места с защитой от ветра.
  • Порядок пересадки: пересаживайте рассаду в облачную погоду или вечером, чтобы минимизировать стресс для растений.

Правильный посев капусты — это залог успешного урожая. Выбор сорта, подготовка почвы и обязательный уход за растениями помогут вам вырастить крепкие и здоровые овощи. Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться свежими и вкусными капустными головками прямо со своего огорода!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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