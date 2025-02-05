Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скрип обуви больше не побеспокоит вас: простые шаги для устранения проблемы
Холодные земли, горячий интерес: Арктика привлекает туристов со всего света
Четыре продукта для молодости и здоровья: добавьте их в рацион
Два штрафа за одно нарушение? ГИБДД объясняет, в каких случаях это законно
Юпитер и Луна: уникальные небесные события на этой неделе
Хрустящее лакомство без вреда для фигуры: рецепт ПП-печенья с овсянкой, йогуртом и орехами
Пластический хирург заявил, что у жены Макрона есть все мужские признаки
Асимметрия бровей — не приговор: этот метод поможет выровнять их быстро
Газ на рынках мира подорожает из-за пошлин Китая

Много цветов, но нет огурцов? Разбираем две главные ошибки садоводов

3:34
Садоводство » Овощи

Огурцы — это популярная культура на огородах, и их высокая урожайность и вкус зависят от многих факторов. Однако, иногда дачники сталкиваются с проблемой, когда на растениях появляются только пустоцветы, а завязей практически нет. 

Завязь огурцов
Фото: commons.wikimedia.org by Reaperman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Завязь огурцов

Нехватка опылителей

Одной из главных причин появления пустоцветов у огурцов является недостаток насекомых-опылителей. Огурцы, как правило, имеют раздельнополые цветки, то есть есть мужские и женские цветы. Для того чтобы образовались завязи, необходимо, чтобы мужские цветки опыляли женские, и если опылителей недостаточно, то завязи не формируются.

Почему может быть недостаток опылителей

  • Неблагоприятные погодные условия: дождливая или холодная погода может снизить активность пчёл и других насекомых.
  • Отсутствие цветов: если в округе нет растений, привлекающих опылителей, количество насекомых будет низким.
  • Использование пестицидов: некоторые химикаты могут вредить насекомым-опылителям, снижая их количество.

Решение

  • Привлечение опылителей: для увеличения численности опылителей рекомендуется сажать рядом растения, привлекающие пчёл, такие как клевер, лаванда или другие цветущие культуры.
  • Обрабатывайте осторожно: если необходимо использовать пестициды, выбирайте средства, которые безопасны для насекомых, и старайтесь проводить обработку в вечернее время, когда пчёлы менее активны.
  • Ручное опыление: можно вручную опылять цветки, используя мягкую кисточку или ватную палочку для переноса пыльцы из мужских цветков на женские.

Неправильный режим полива и удобрения

Вторая важная причина, по которой огурцы могут показывать много пустоцветов и мало завязей — это неправильный уход, связанный с поливом и удобрениями. Огурцы требовательны к уровню влаги и питательных веществ, и их дефицит или избыток может негативно сказаться на формировании завязей.

Влияние неправильного полива и удобрений

  • Недостаток влаги: огурцы нуждаются в регулярном поливе, особенно в жаркую погоду. Если почва пересыхает, это может привести к осыпанию цветков.
  • Избыток азота: переизбыток азотных удобрений может способствовать росту листвы в ущерб образованию цветков и завязей.

Решение

  • Соблюдение режима полива: поливайте огурцы регулярно, особенно в особенно жаркие и сухие периоды. Рекомендуется поливать раз в несколько дней, избегая как переувлажнения, так и пересушивания почвы.
  • Сбалансированное удобрение: используйте комплексные удобрения с учетом потребностей огурцов. При внесении удобрений обратите внимание на их состав, чтобы не превышать дозы азота. Лучше использовать удобрения, содержащие фосфор и калий, которые способствуют образованию завязей.

Проблема пустоцветов у огурцов может быть неприятной, но её можно устранить, понимая основные причины, такие как нехватка опылителей и неправильный режим полива и удобрений. Привлечение насекомых и соблюдение правильного режима ухода помогут вам получить здоровые растения и обильный урожай. Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться сочными и вкусными огурцами на своём столе.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Одна деталь делает атмосферные двигатели надёжнее турбированных — что скрывают автопроизводители
Авто
Одна деталь делает атмосферные двигатели надёжнее турбированных — что скрывают автопроизводители Аудио 
Любимец дорог снова в строю: Chevrolet воскресили модель, которой не было равных
Авто
Любимец дорог снова в строю: Chevrolet воскресили модель, которой не было равных Аудио 
Ни уксус, ни пищевая сода: назван лучший способ быстро удалить засохший жир с духовки
Недвижимость
Ни уксус, ни пищевая сода: назван лучший способ быстро удалить засохший жир с духовки Аудио 
Популярное
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности

Почему кошка лезет в лицо, касается лапкой или трётся об нос? Это не просто игра — питомец передаёт важное сообщение! Узнайте, что оно значит.

Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт
За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер
Сырники, которые хочется есть на завтрак, обед и ужин – без муки, но такие же вкусные
Мясистые и сладкие: эти сорта помидоров покорят вашу грядку и стол
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Последние материалы
Пока не началась весна: срочно обновите побелку на деревьях в своём саду
Натуральные альтернативы энергетикам: как оставаться бодрым
КНДР хочет провести товарищеский матч с Россией
Драники с грибной начинкой: вкус, который возвращает в детство
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Гости будут смеяться вам в лицо: такие обои в гостиной выдают плохой вкус
Отдых на Мальдивах превратился в кошмар: семья срочно вернулась в Москву
Ночной крем работает не так, как вы думали: выбираем лучший для своей кожи
Отступающие ледники открывают археологам путь к редким артефактам
Индексация пенсий возвращается: что нужно знать работающим пенсионерам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.