Горчица на грядке: почему опытные дачники сеют её каждый год

Горчица улучшает фитосанитарное состояние полей. Эта культура снижает накопление в почве корневых гнилей зерновых, фитофтороза, ризоктониоза, парши, фузариоза картофеля.
Горчица значительно снижает популяцию почвы проволочниками. Это особенно важно при выращивании зерновых культур в монокультуре.
Для улучшения качества почвы в конце лета высевают фацелию, горчицу или масличную редьку. Часть высаженных растений погибнет после заморозков и тем самым закрепит азот в почве. Остальные возобновят рост с наступлением весны и обеспечат необходимое количество органики.
Ростки горчицы легко и быстро образуют густые кусты. При плотном посеве такие грядки не дают сорнякам ни единого шанса.
Если посеять горчицу под зиму, она защитит почву от промерзания, а её корни улучшат структуру грунта. Это особенно полезно для участков, где растут озимые культуры.
Горчи́ца или Сина́пис (лат. Sinápis) — род растений семейства Капустные (Brassicaceae).
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