Горчица на грядке: почему опытные дачники сеют её каждый год

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зачем выращивать горчицу на огороде

Горчица улучшает фитосанитарное состояние полей. Эта культура снижает накопление в почве корневых гнилей зерновых, фитофтороза, ризоктониоза, парши, фузариоза картофеля.

Фото: flickr.com by Dinesh Valke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Горчица

Горчица значительно снижает популяцию почвы проволочниками. Это особенно важно при выращивании зерновых культур в монокультуре.

Для улучшения качества почвы в конце лета высевают фацелию, горчицу или масличную редьку. Часть высаженных растений погибнет после заморозков и тем самым закрепит азот в почве. Остальные возобновят рост с наступлением весны и обеспечат необходимое количество органики.

Ростки горчицы легко и быстро образуют густые кусты. При плотном посеве такие грядки не дают сорнякам ни единого шанса.

Зачем сеять горчицу на зиму

Если посеять горчицу под зиму, она защитит почву от промерзания, а её корни улучшат структуру грунта. Это особенно полезно для участков, где растут озимые культуры.

Уточнения

Горчи́ца или Сина́пис (лат. Sinápis) — род растений семейства Капустные (Brassicaceae).



