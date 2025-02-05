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Горчица на грядке: почему опытные дачники сеют её каждый год

1:07
Садоводство

Зачем выращивать горчицу на огороде

Горчица улучшает фитосанитарное состояние полей. Эта культура снижает накопление в почве корневых гнилей зерновых, фитофтороза, ризоктониоза, парши, фузариоза картофеля.

Горчица
Фото: flickr.com by Dinesh Valke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Горчица

Горчица значительно снижает популяцию почвы проволочниками. Это особенно важно при выращивании зерновых культур в монокультуре.

Для улучшения качества почвы в конце лета высевают фацелию, горчицу или масличную редьку. Часть высаженных растений погибнет после заморозков и тем самым закрепит азот в почве.  Остальные возобновят рост с наступлением весны и обеспечат необходимое количество органики.

Ростки горчицы легко и быстро образуют густые кусты. При плотном посеве такие грядки не дают сорнякам ни единого шанса.

Зачем сеять горчицу на зиму

Если посеять горчицу под зиму, она защитит почву от промерзания, а её корни улучшат структуру грунта. Это особенно полезно для участков, где растут озимые культуры.

 

Уточнения

Горчи́ца или Сина́пис (лат. Sinápis) — род растений семейства Капустные (Brassicaceae).
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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