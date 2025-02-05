Чеснок будет расти как на дрожжах: секреты весенней подкормки

0:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна — время пробуждения природы и активной подготовки к дачному сезону. Одной из важных задач для огородников является подкормка чеснока, чтобы обеспечить его необходимыми питательными веществами для роста и развития. В этот период важно правильно выбрать удобрения и своевременно их внести, чтобы получить богатый урожай.

Фото: creativecommons.org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Чеснок

Мы расскажем, чем подкормить чеснок весной, какие средства наиболее эффективны и как правильно их использовать.

Чем подкормить чеснок весной

Если чесноку не хватает питательных веществ, замульчируйте почву навозом или перегноем.

Обработайте грядки мочевиной — 10 г следует развести в 10 л воды и опрыскать. Весной можно подкормить почву доломитовой мукой.

Подойдет раствор коровяка, разведенный водой в пропорции 1:7. Полейте участок земли питательной жидкостью, когда снег полностью сойдет и семена прорастут. Вносите подкормку один раз за весь вегетационный период.

Можно ли посыпать чеснок золой

Зола является обязательным ингредиентом. Чеснок очень хорошо на него реагирует. Весной, как только сойдет снег, проводят азотные подкормки для стимуляции роста, развития корневой системы и роста зеленой массы.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



