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Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью

1:33
Садоводство

Мир помидоров огромен! Но особое место занимают сладкие и мясистые сорта, которые ценятся за насыщенный вкус, сочную мякоть и универсальность. Эти томаты почти не содержат кислоты, обладают плотной текстурой и подходят как для свежих салатов, так и для консервирования.

Томаты
Фото: flickr.com by Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Томаты

Какие помидоры самые сладкие

1. Бычье сердце

  • Крупные, сердцевидные плоды.
  • Насыщенный сладкий вкус.
  • Отлично подходят для салатов, сока и соусов.

2. Розовый мед

  • Розовые, округлые томаты.
  • Нежная, сладкая мякоть.
  • Тонкая кожица, идеальны для свежего употребления.

3. Черный принц

  • Темно-красные, почти черные плоды.
  • Сладкий вкус с лёгкой кислинкой.
  • Хороши как в салатах, так и в заготовках.

4. Медовая капля

  • Овальные, ярко-жёлтые плоды.
  • Медовый вкус и сочная мякоть.
  • Отличный выбор для консервирования и соусов.

5. Король Сибири

  • Крупные, мясистые красные плоды.
  • Сладкий вкус и плотная структура.
  • Хорошо хранятся, подходят для употребления в свежем виде.

Как выбрать сорт

  • Для салатов — крупные, сочные плоды: Бычье сердце, Розовый мед, Черный принц.
  • Для консервации и соусов — плотная мякоть, мало семян: Медовая капля, Король Сибири.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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