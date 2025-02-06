Одна ошибка — и рассада погибнет: как правильно её закаливать перед пересадкой

Закаливание рассады — обязательная процедура перед её высадкой в открытый грунт или теплицу. Если провести её неправильно, растения испытают сильный стресс, что приведёт к задержке роста и болезням. Разбираем ошибки и правильную методику закаливания!
Но не стоит просто выносить растения на балкон или открывать окна – это может только навредить!
Начните с воды 22°C – опрыскивайте листья в течение недели.
После первой недели понизьте температуру до 18°C.
Поливайте рассаду водой комнатной температуры – это укрепляет корни и готовит их к пересадке.
Влага должна успеть высохнуть до вечера, иначе возрастает риск грибковых заболеваний.
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