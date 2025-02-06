Одна ошибка — и рассада погибнет: как правильно её закаливать перед пересадкой

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Закаливание рассады — обязательная процедура перед её высадкой в открытый грунт или теплицу. Если провести её неправильно, растения испытают сильный стресс, что приведёт к задержке роста и болезням. Разбираем ошибки и правильную методику закаливания!

Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рассада томатов

Зачем закалять рассаду

Защита от резких перепадов температуры .

. Повышение устойчивости к заболеваниям .

. Лучшее укоренение после пересадки.

Но не стоит просто выносить растения на балкон или открывать окна – это может только навредить!

Как правильно закаливать рассаду

1. Опрыскивание тёплой водой

Начните с воды 22°C – опрыскивайте листья в течение недели.

2. Постепенное снижение температуры воды

После первой недели понизьте температуру до 18°C.

3. Корневое закаливание

Поливайте рассаду водой комнатной температуры – это укрепляет корни и готовит их к пересадке.

4. Опрыскивание только утром

Влага должна успеть высохнуть до вечера, иначе возрастает риск грибковых заболеваний.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

