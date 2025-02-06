Редис растёт как попало? Исправьте эти ошибки — и урожай вас удивит
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Если редиска из года в год вырастает корявой и маленькой, проблема не в сорте, а в ошибках при выращивании. Разбираем главные причины, которые мешают получить крупные и сочные корнеплоды.
Фото: commons.wikimedia.org by Hubertl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Редис
1. Неправильный полив
- Редису нужен регулярный, но умеренный полив.
- Недостаток влаги приводит к тому, что корнеплоды остаются мелкими.
- Избыток воды вызывает растрескивание.
2. Недостаток удобрений
- Если почва бедная, без подкормки крупного редиса не получить.
- Фосфорно-калийные удобрения помогают формированию корнеплодов.
- Азот в избытке делает редис твёрдым и мелким - осторожнее с органикой!
3. Длинный световой день
- Летом редис не растёт крупным из-за слишком долгого светового дня.
- Чтобы улучшить урожай, накрывайте грядки тёмным материалом в 17:00.
4. Отсутствие прореживания
- Загущенные посевы мешают редиске развиваться.
- Прореживайте всходы, оставляя между растениями 4-5 см.
Уточнения
Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.
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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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