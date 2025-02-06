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Редис растёт как попало? Исправьте эти ошибки — и урожай вас удивит

1:09
Садоводство

Если редиска из года в год вырастает корявой и маленькой, проблема не в сорте, а в ошибках при выращивании. Разбираем главные причины, которые мешают получить крупные и сочные корнеплоды.

Редис
Фото: commons.wikimedia.org by Hubertl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Редис

1. Неправильный полив

  • Редису нужен регулярный, но умеренный полив.
  • Недостаток влаги приводит к тому, что корнеплоды остаются мелкими.
  • Избыток воды вызывает растрескивание.

2. Недостаток удобрений

  • Если почва бедная, без подкормки крупного редиса не получить.
  • Фосфорно-калийные удобрения помогают формированию корнеплодов.
  • Азот в избытке делает редис твёрдым и мелким - осторожнее с органикой!

3. Длинный световой день

  • Летом редис не растёт крупным из-за слишком долгого светового дня.
  • Чтобы улучшить урожай, накрывайте грядки тёмным материалом в 17:00.

4. Отсутствие прореживания

  • Загущенные посевы мешают редиске развиваться.
  • Прореживайте всходы, оставляя между растениями 4-5 см.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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