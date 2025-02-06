Редис растёт как попало? Исправьте эти ошибки — и урожай вас удивит

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если редиска из года в год вырастает корявой и маленькой, проблема не в сорте, а в ошибках при выращивании. Разбираем главные причины, которые мешают получить крупные и сочные корнеплоды.

Фото: commons.wikimedia.org by Hubertl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Редис

1. Неправильный полив

Редису нужен регулярный, но умеренный полив .

. Недостаток влаги приводит к тому, что корнеплоды остаются мелкими.

приводит к тому, что корнеплоды остаются мелкими. Избыток воды вызывает растрескивание.

2. Недостаток удобрений

Если почва бедная , без подкормки крупного редиса не получить.

, без подкормки крупного редиса не получить. Фосфорно-калийные удобрения помогают формированию корнеплодов.

помогают формированию корнеплодов. Азот в избытке делает редис твёрдым и мелким - осторожнее с органикой!

3. Длинный световой день

Летом редис не растёт крупным из-за слишком долгого светового дня .

. Чтобы улучшить урожай, накрывайте грядки тёмным материалом в 17:00.

4. Отсутствие прореживания

Загущенные посевы мешают редиске развиваться.

мешают редиске развиваться. Прореживайте всходы, оставляя между растениями 4-5 см.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

