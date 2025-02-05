Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Декоративная штукатурка во всей квартире: за и против
Почему собака тянет за поводок? Вот пара способов, как отучить питомца
Организация пространства: как навести и придерживаться порядка в холодильнике
Главным риском при рассрочке жилья оказалась невозможность оплаты взноса
В России нашли способ продлить жизнь онкобольных
Страны ЕС недовольны Урсулой фон дер Ляйен
Как подчеркнуть скулы без операции: эффективные методы коррекции лица
Самый нежный торт к чаю: готовится просто, а вкус – божественный
Как сделать кофе с уникальным вкусом? Варианты для тех, кто не любит молоко

Одна ошибка — и рассада погибнет! Вот идеальные даты для посева баклажанов

1:37
Садоводство

Посев семян баклажанов на рассаду требует точного расчёта, ведь слишком ранняя посадка приведёт к перерастанию рассады, а слишком поздняя — к задержке плодоношения. Важно учитывать сроки развития сортов, температуру почвы и фазы Луны, чтобы вырастить крепкие кусты и получить богатый урожай.

баклажаны
Фото: commons.wikimedia.org by Mx. Granger, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
баклажаны

Как правильно рассчитать дату посева

Определите сорт — у баклажанов разные сроки созревания:

  • Ранние сорта готовы к пересадке через 60-65 дней.
  • Среднеспелые растут 65-70 дней.
  • Поздние требуют 75-80 дней.

Прибавьте время на проращивание — семена всходят через 7-10 дней.

Учтите климатические условия — чем севернее ваш регион, тем позже стоит начинать посев.

Пример: если рассаду планируете пересаживать в мае, ранние баклажаны сеют в феврале или марте (за 70-75 дней до высадки).

Когда пересаживать баклажаны в грунт

Главное условие — прогретая почва. Минимальная температура земли должна быть +18°C, но лучше +20°C.

Благоприятные дни для посева баклажанов по лунному календарю

  • Февраль: 4-5, 9-10, 16-20, 23-24, 27.
  • Март: 4-5, 8-9, 15-19, 22-24, 27-28, 31.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Максим Галкин* показал лучезарную Аллу Пугачёву
Шоу-бизнес
Максим Галкин* показал лучезарную Аллу Пугачёву Аудио 
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Авто
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно Аудио 
Популярное
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной

Современные технологии позволяют избавиться от пигментных пятен без уколов. Узнайте, какие процедуры и средства помогают осветлить кожу и сделать её тон ровнее.

Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Необычное сочетание артефактов в одном захоронении: что скрывает древняя культура Нижнего Дона Игорь Буккер За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт
Сырники, которые хочется есть на завтрак, обед и ужин – без муки, но такие же вкусные
Сырники, которые хочется есть на завтрак, обед и ужин – без муки, но такие же вкусные
Последние материалы
Организация пространства: как навести и придерживаться порядка в холодильнике
Главным риском при рассрочке жилья оказалась невозможность оплаты взноса
В России нашли способ продлить жизнь онкобольных
Страны ЕС недовольны Урсулой фон дер Ляйен
Как улучшить кровообращение мозга: проверенные методы и препараты
Как подчеркнуть скулы без операции: эффективные методы коррекции лица
Самый нежный торт к чаю: готовится просто, а вкус – божественный
Как сделать кофе с уникальным вкусом? Варианты для тех, кто не любит молоко
Спрос россиян на золото достиг максимума за десять лет
Одна ошибка — и рассада погибнет! Вот идеальные даты для посева баклажанов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.