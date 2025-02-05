Одна ошибка — и рассада погибнет! Вот идеальные даты для посева баклажанов

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Посев семян баклажанов на рассаду требует точного расчёта, ведь слишком ранняя посадка приведёт к перерастанию рассады, а слишком поздняя — к задержке плодоношения. Важно учитывать сроки развития сортов, температуру почвы и фазы Луны, чтобы вырастить крепкие кусты и получить богатый урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by Mx. Granger, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ баклажаны

Как правильно рассчитать дату посева

Определите сорт — у баклажанов разные сроки созревания:

Ранние сорта готовы к пересадке через 60-65 дней .

готовы к пересадке через . Среднеспелые растут 65-70 дней .

растут . Поздние требуют 75-80 дней.

Прибавьте время на проращивание — семена всходят через 7-10 дней.

Учтите климатические условия — чем севернее ваш регион, тем позже стоит начинать посев.

Пример: если рассаду планируете пересаживать в мае, ранние баклажаны сеют в феврале или марте (за 70-75 дней до высадки).

Когда пересаживать баклажаны в грунт

Главное условие — прогретая почва. Минимальная температура земли должна быть +18°C, но лучше +20°C.

Благоприятные дни для посева баклажанов по лунному календарю

Февраль : 4-5, 9-10, 16-20, 23-24, 27.

: 4-5, 9-10, 16-20, 23-24, 27. Март: 4-5, 8-9, 15-19, 22-24, 27-28, 31.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение.

