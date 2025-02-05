Одна ошибка — и рассада погибнет! Вот идеальные даты для посева баклажанов

Посев семян баклажанов на рассаду требует точного расчёта, ведь слишком ранняя посадка приведёт к перерастанию рассады, а слишком поздняя — к задержке плодоношения. Важно учитывать сроки развития сортов, температуру почвы и фазы Луны, чтобы вырастить крепкие кусты и получить богатый урожай.
Определите сорт — у баклажанов разные сроки созревания:
Прибавьте время на проращивание — семена всходят через 7-10 дней.
Учтите климатические условия — чем севернее ваш регион, тем позже стоит начинать посев.
Пример: если рассаду планируете пересаживать в мае, ранние баклажаны сеют в феврале или марте (за 70-75 дней до высадки).
Главное условие — прогретая почва. Минимальная температура земли должна быть +18°C, но лучше +20°C.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение.
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