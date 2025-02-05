Фитофтора в ужасе! Опрыскайте этим раствором — болезнь исчезнет с вашего огорода

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Фитофтороз — настоящий кошмар для дачников! Этот коварный грибок атакует томаты, картофель и баклажаны, уничтожая урожай и даже заражая семена. Чтобы не потерять плоды своего труда, важно вовремя принять меры. Вот лучшие народные средства, которые помогут справиться с фитофторой.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Сад, огород, грядка

1. Болтушка из соды и мыла

Этот раствор создаёт защитную плёнку и тормозит распространение грибка.

Как приготовить:

7 л воды

1 ст. л. соды

3 ст. л. растительного масла (лучше нерафинированного)

1 ст. л. хозяйственного мыла (натёртого на тёрке)

Все ингредиенты перемешать до растворения и сразу же опрыскать растения.

2. Отвар из хвои

Иглы содержат природные фитонциды, которые подавляют грибок.

Как приготовить:

1 кг хвои (ель или сосна)

2 л воды

Хвою кипятить 10 минут, затем настоять, процедить и развести водой 1:4. Добавить 30 г хозяйственного мыла и опрыскать растения.

3. Настой коровяка

Коровяк создаёт защитный слой на листьях и укрепляет иммунитет растений.

Как приготовить:

2 л коровяка

10 л воды

Наносить веником или кистью, так как опрыскиватель может забиться.

Фитофтора — серьёзная угроза, но с ней можно бороться. Применяйте эти народные методы и сохраните урожай от грибка!

Уточнения

Фитофтора (лат. Phytophthora) — род грибоподобных страменопил из отдела оомицетов (Oomycota). Вызывают фитофтороз — заболевание растений, в основном семейства паслёновых (Solanaceae).

