Фитофтора в ужасе! Опрыскайте этим раствором — болезнь исчезнет с вашего огорода

Фитофтороз — настоящий кошмар для дачников! Этот коварный грибок атакует томаты, картофель и баклажаны, уничтожая урожай и даже заражая семена. Чтобы не потерять плоды своего труда, важно вовремя принять меры. Вот лучшие народные средства, которые помогут справиться с фитофторой.
Этот раствор создаёт защитную плёнку и тормозит распространение грибка.
Как приготовить:
Все ингредиенты перемешать до растворения и сразу же опрыскать растения.
Иглы содержат природные фитонциды, которые подавляют грибок.
Как приготовить:
Хвою кипятить 10 минут, затем настоять, процедить и развести водой 1:4. Добавить 30 г хозяйственного мыла и опрыскать растения.
Коровяк создаёт защитный слой на листьях и укрепляет иммунитет растений.
Как приготовить:
Наносить веником или кистью, так как опрыскиватель может забиться.
Фитофтора — серьёзная угроза, но с ней можно бороться. Применяйте эти народные методы и сохраните урожай от грибка!
Фитофтора (лат. Phytophthora) — род грибоподобных страменопил из отдела оомицетов (Oomycota). Вызывают фитофтороз — заболевание растений, в основном семейства паслёновых (Solanaceae).
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