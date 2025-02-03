Микрозелень вырастет даже на подоконнике: три простых правила от агронома

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие россияне стали выращивать в квартирах микрозелень. Инна Бывальцева, опытный агроном из агрофирмы ПОИСК рассказала NewsInfo. Ru о тонкостях этого занятия, которое можно назвать одной из самых ярких тенденций в домашнем садоводстве.

Фото: commons.wikimedia.org by Optograph, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Микрозелень

По ее словам, выращивание дома микрозелени не так сложно, как кажется на первый взгляд. Мало кто знает о том, что микрозелень можно без труда вырастить даже на подоконнике.

"В сети много информации об этом. Главное — понимать, какие условия у вас есть, и на чем вы собираетесь сеять," — отметила агроном.

Есть несколько вариантов для достижения успеха: сначала определите, есть ли у человека доступ к почве. Если нет, можно использовать кокосовый торф или современные гидропонные системы, которые способны обеспечить рост микрозелени без земли.

Для успешного роста агроном рекомендует обеспечить растениям хорошее освещение.

"Свет помогает семенам прорасти быстрее и способствует их здоровому развитию. Обычно первые ростки появляются уже через 7-10 дней," — добавила она.

В качестве сосудов для посева Бывальцева советует использовать разнообразные контейнеры от специальных парничков с крышкой для сохранения тепла до обычных горшочков.

По мнению агронома, нужно соблюдать температурный режим в помещении.

"Важно не забывать о поливе и поддерживать достаточную влажность, что является критически важным для нормального роста," — заключила эксперт.

Уточнения

Микрозелень — молодые побеги растений, которые используются как в пищу, так и для украшения блюд.

