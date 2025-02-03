Какие растения отпугивают мух?

0:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В природе существуют инсектициды, которые своим запахом способны отпугнуть мух.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Базилик

1. Лаванда

Для человека её аромат приятен, а вот для мух — нет. В некоторых случаях насекомые просто задыхаются приближаясь к этому растению.

2. Базилик

Эта пряная трава очень вредна для мух, аромата её листьев достаточно, чтобы отогнать насекомых.

3. Розмарин

Запах этого растения слишком сильный для мух. Более того, эфирное масло розмарина — это отличный репеллент, который можно применять на тело, по рекомендации специалистов.

Уточнения

Инсектици́ды (от лат. insectum «насекомое» + лат. caedo «убиваю») — химические препараты, предназначенные для уничтожения насекомых. Применяются при дезинсекции.

