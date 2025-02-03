Какие растения отпугивают мух?

В природе существуют инсектициды, которые своим запахом способны отпугнуть мух.
1. Лаванда
Для человека её аромат приятен, а вот для мух — нет. В некоторых случаях насекомые просто задыхаются приближаясь к этому растению.
2. Базилик
Эта пряная трава очень вредна для мух, аромата её листьев достаточно, чтобы отогнать насекомых.
3. Розмарин
Запах этого растения слишком сильный для мух. Более того, эфирное масло розмарина — это отличный репеллент, который можно применять на тело, по рекомендации специалистов.
Инсектици́ды (от лат. insectum «насекомое» + лат. caedo «убиваю») — химические препараты, предназначенные для уничтожения насекомых. Применяются при дезинсекции.
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