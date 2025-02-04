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Обновите свой сад: растения, которые станут достойной заменой бархатцам

3:34
Садоводство » Цветы

Бархатцы — популярные и универсальные цветы, которые многие садоводы любят за их яркие окраски и способность привлекать опылителей. Однако иногда огородники хотят попробовать что-то новое или заменить бархатцы другими растениями. Если вы находитесь в поиске альтернатив, которые добавят красок в ваш сад и сделают его более привлекательным, эта статья для вас. Мы расскажем о нескольких красивых и практичных цветах, которые могут стать отличной заменой бархатцам.

Настурция
Фото: Own work by Pomponette, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Настурция

Настурция

Преимущества и особенности

Настурции — это яркие, мясистые цветы с округлыми листьями, которые прекрасно дополнят любой цветник. Они бывают различных оттенков: от ярко-красного до оранжевого и желтого. Настурция не только украшает сад, но и является съедобным растением. Листья и цветы можно использовать в салатах, добавляя их в блюда как оригинальный украшение.

Как выращивать

Настурции предпочитают солнечные места и легкие, рыхлые почвы. Они довольно неприхотливы и устойчивы к большинству вредителей, что делает их отличной альтернативой для начинающих садоводов.

Календула

Преимущества и особенности

Календула известна своей яркой и красивой окраской, а также своими medicinal свойствами. Эти цветы не только добавляют цвет в ваш сад, но и применяются в народной медицине. Календула обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами, что делает её полезной не только как декоративное растение, но и как элемент экосистемы огорода.

Как выращивать

Календула неприхотлива в выращивании, предпочитает солнечные места и может расти на различных типах почвы. Она также хорошо уживается с овощными культурами, помогая отпугивать некоторых вредителей.

Гастербия

Преимущества и особенности

Гастербия — это яркое, устойчивое к засухе растение с характерной формой цветков. Этот цветок имеет разнообразные оттенки и может прочитать интересный акцент в вашем саду. Гастербия также хорошо привлекает опылителей, что способствует оплодотворению овощных растений.

Как выращивать

Гастербия предпочитает солнечные места и довольно легко ухаживать за ней. Она хорошо растет на бедных почвах и требует минимального полива, что делает её отличным выбором для тех, кто хочет снизить уход за садом.

Лаванда

Преимущества и особенности

Лаванда — это не только прекрасный декоративный цветок, но и источник ароматного масла, используемого в ароматерапии и кулинарии. Лаванда привлекает пчел и бабочек, что помогает повысить биоразнообразие в вашем саду.

Как выращивать

Лаванда предпочитает солнечные, хорошо дренированные места и требует минимального полива. Она устойчива к засухе и может расти на бедных почвах, что делает её идеальной для садоводов.

Бархатцы — отличные цветы, но не единственные, которые могут украсить ваш огород. Настурция, календулы, гастербия и лаванда предлагают разнообразие форм, расцветок и преимуществ. Эти растения не только помогут придать вашему саду оригинальность, но и будут полезны для улучшения экосистемы вашего огорода. Экспериментируйте с этими альтернативами, и ваш сад станет не только красивым, но и более функциональным!

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.

Лава́нда (лат. Lavandula) — род растений семейства яснотковых (Lamiaceae или Labiatae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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