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Фитофтора больше не страшна: три проверенных способа защитить урожай

3:10
Садоводство » Овощи

Фитофтора — это одно из самых опасных заболеваний, которое может поразить растения, особенно томаты и картофель. Эта грибковая инфекция может привести к значительным потерям урожая, если не принять меры заранее. Однако не стоит паниковать! Существуют эффективные методы борьбы с фитофторой, которые помогут вам спасти ваш огород. В этой статье мы рассмотрим три таких средства, которые не только предотвратят заражение, но и помогут в борьбе с уже существующей инфекцией.

Фитофтороз помидоров
Фото: flickr.com by Scot Nelson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фитофтороз помидоров

Биофунгициды

"Фитоспорин"

Биофунгициды, такие как "Фитоспорин", действуют как защитные агенты, не нанося вреда окружающей среде. Они содержат полезные микроорганизмы, которые угнетают рост фитофторы и других патогенов. "Фитоспорин" можно использовать как для профилактики, так и для лечения зараженных растений.

Как использовать:

  • Разведите препарат в соответствии с инструкцией (обычно 1-2 ч.л. на 1 литр воды).
  • Обработайте растения этим раствором, начиная с ранней стадии их роста и повторяя процедуру через 10-14 дней.

Эти натуральные средства не только защищают ваши растения, но и способствуют улучшению структуры почвы.

Эфирные масла

Пример: масло чайного дерева

Эфирные масла, такие как масло чайного дерева или масло орегано, обладают антисептическими и фунгицидными свойствами. Они могут смягчить действие фитофторы и помочь в её устранении.

Как использовать:

  • Разведите 10-15 капель эфирного масла в 1 литре воды.
  • Добавьте 1-2 капли жидкого мыла для лучшей адгезии, чтобы раствор прилипал к листьям.
  • Обработайте растения этим раствором, особенно в условиях повышенной влажности.

Эти масла не только помогут в борьбе с фитофторой, но и придадут вашему огороду приятный запах.

Механические методы 

Пример: мульчирование и удаление пораженных листьев

Один из самых простых, но эффективных способов снизить риск фитофторы — это использование механических методов защиты. Мульчирование помогает удерживать влагу в почве и предотвращает растекание спор грибков.

Как использовать:

  • Нанесите органическую мульчу (например, солому или опилки) вокруг корней растений.
  • Регулярно проверяйте ваши растения и немедленно удаляйте пораженные листья и стебли, чтобы предотвратить распространение заболевания.

Эти простые действия помогут укрепить здоровье ваших растений и снизить риск заболевания.

Фитофтора может быть серьезной угрозой для вашего огорода, однако с помощью биофунгицидов, эфирных масел и механических методов вы можете эффективно защитить свои растения. Помните о регулярной профилактике и следите за состоянием своих растений, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Держа под контролем эти три средства, вы сможете наслаждаться богатым и здоровым урожаем каждый сезон!

Уточнения

Фитофтора (лат. Phytophthora) — род грибоподобных страменопил из отдела оомицетов (Oomycota).

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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