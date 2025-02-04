Не спешите с посевом: тёплая зима может обмануть даже опытных дачников

5:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

В 2025 году теплая зима. Как быть с посевом семян на рассаду? Стоит ли сеять раньше или надо подождать? С этими поросами помог разобраться агроном, селекционер перцев Владимир Викулов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Семена

Для начала агроном предлагает определиться с культурами.

"В основном это томат, перец, баклажан... по убыванию. Огурцы, наверное, на втором месте после томатов. Некоторые люди сеют успешно на рассаду сельдерей, лук-порей. Всё остальное уже в меньшей степени. В принципе, рассадный способ позволяет нам получать ранний урожай. Мы говорим в основном о рассаде, которую выращивают в теплице, и где-то в средней полосе в первой декаде мая"

Есть у огородников и теплицы с подогревом. В этом случае, по словам, Владимира Викулова, сажать рассаду можно ещё раньше.

Но очень рано смысла сажать нет, потому что почва холодная, круглогодичные теплицы у нас навряд ли кто-то использует. В основном это плёночные, поликарбонатные сезонные теплицы. Соответственно, рассада должна сажаться зацветающая либо цветущая. В тепличном хозяйстве в весеннем обороте рассада должна иметь как минимум одну цветущую кисть, либо, если она более крупная выращивается, завязавшуюся одну кисть и зацветающую следующую. Для того, чтобы достичь такого размера, томату нужно не меньше 45-50 дней на рост. К этому времени надо добавить ещё 5 дней на прорастание. Например, мы 10-го числа, условно на вторые майские праздники сажаем, то где-то в конце марта сеять рассаду"

Если говорить про перец, то это "более тугая культура и более медленно растущая".

"Особенно, если мы говорим об острых перцах и суперострых. Перцы вообще сеются за два с половиной, а то и за три месяца. Получаем основные сроки по томатам, по перцам. Баклажаны примерно ведут себя, как и перцы, в наших условиях, рассада такая же, 50-60 дней. Рассада огурца более молодая – 30-40 дней. И всё это удаётся при одном условии – если у любителя оптимальные условия для выращивания рассады. Что это такое? Температура у нас в комнатах в принципе, подходящая для рассады. А вот света катастрофически не хватает. То есть, если мы просто будем выращивать на окне, даже достаточно солнечном, это как в пещере, то есть со всех сторон темно, с одной стороны только солнышко есть. А если это западные окна или северное направление, то это вообще невозможно. То есть нужно дополнительное освещение. Слава Богу, проблем с этим нет: светодиодных ламп хватает, просто нужно подобрать по своему подоконнику, по своим возможностям. Они недешёвые, конечно, но обеспечивают очень хороший рост"

В. Викулов обратил внимание, что тёплая зима особо не влияет на сроки посева семян, поэтому рекомендует ориентироваться на оптимальные сроки для каждого растения.

"Вот сейчас, в феврале, отрицательный световой баланс. А положительный считается тот, когда света достаточное количество для роста и развития и тем более получения урожая. Это примерно начинается в середине марта или даже во второй половине месяца, потому что все овощные растения светолюбивы, и без солнца получить ничего невозможно"

Специалист подчёркивает, что погода за окном со знаком "плюс" для посадки рассады никак не влияет, "потому что заморозки у нас, по многолетним данным, возможны до первой декады июня включительно".

Владимир Викулов предлагает посмотреть посадочный календарь по семенам на рассаду, а также учитывать условия выращивания растений.

"Я часто вижу, что весной люди везут рассаду на участки, высаживают такие длинные плети, там их подвязывают, пересаживают поглубже, с наклоном и так далее. Это всё томатная рассада и не только, и перечная, это будет растение приходить в себя очень долго, заново, можно сказать, превращаться в рассаду, а потом уже расти. Поэтому, если нет возможности, наверное, проще тогда купить рассаду на рынке либо в садовых центрах. Это будет лучше, чем такая измученная рассада. На рассаду стоит идти настоящим овощеводам, потому что самые вкусные, самые любимые сорта, свои любительские сорта, гибриды свои, которые уже люди знают и выращивают именно сами, потому что, например, определённый гибрид какой-то или сорт купить практически невозможно. Будут самые распространённые сорта. Как правило, рассада эта более молодая. Я редко видел, чтобы продавали рассаду условно в литровом- двухлитровом контейнере, цветущая, здоровая, с хорошо развитой листвой. Обычно на рынке чаще я вижу рассаду в ящиках, её надо с нарушением корней сажать, они тоже вызывают задержку в развитии"

Уточнения

Посе́в — вид сельскохозяйственных работ — процесс высева семян растений в почву.



Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.

