Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта ошибка в стирке портит и одежду, и полотенца — 90% людей делают её постоянно
Запор не проходит? Возможно, вы забыли о главном правиле — вот что нужно делать
Авто застряли на складах: дилеры в панике, но снижать цены не спешат
Уход за кожей после 30 лет: три косметические процедуры, которые работают
Один неверный шаг — и вашу машину уже везут на штрафстоянку: как этого избежать
Perseverance собрал на Марсе породы неизвестной структуры
Крупы, которые готовятся без вашего участия: полезный завтрак без усилий
Три жёсткие истины о деньгах — примите их во внимание
Конец эпохи — в Венгрии сносят знаменитую смотровую площадку на озере Балатон

Урожайность перцев вырастет в несколько раз: лайфхак от опытных дачников

3:10
Садоводство » Советы

Сажая семена перцев, каждый дачник надеется получить крепкие и плодовитые растения. Однако многие из нас забывают о важном этапе, который существенно влияет на здоровье и урожайность — закаливании рассады. Эта процедура, которую некоторые садоводы игнорируют, на самом деле является ключом к успеху.

Перец
Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Перец

Зачем закаливать рассаду?

Закаливание — это процесс, который помогает растениям адаптироваться к различным условиям окружающей среды, включая перепады температур, ветер и солнечное излучение. Если пренебречь этой процедурой, рассада может оказаться не готовой к пересадке в открытый грунт, что часто приводит к заболеванию или даже гибели растений. Закаленная рассада не только легче переносит неблагоприятные условия, но и быстрее идет в рост после пересадки.

Когда начинать закаливание?

Закаливание рассады перцев следует начинать за 10-14 дней до планируемой посадки. Важно, чтобы растения были не меньше чем за 6-8 недель до пересадки в открытый грунт. Это время поможет им адаптироваться к изменениям температуры и влажности воздуха.

Как правильно закаливать рассаду?

  1. Постепенное привыкание к свежему воздуху: начните с выноса рассады на улицу на 1-2 часа в день, в защищенное от прямых солнечных лучей место. Постепенно увеличивайте время, проводимое на свежем воздухе, добавляя около 1-2 часов каждый день, пока растения не смогут находиться на улице в течение всего дня.
  2. Снизьте температуру содержания: чтобы уменьшить стресс для растений, перед выносом на свежий воздух можно также немного снизить температуру содержания в помещении, где они находятся, открыв окно или проветрив его.
  3. Контроль влажности: важно следить за уровнем влажности грунта, так как под открытым небом рассада может пересыхать быстрее. Убедитесь, что растения имеют достаточно влаги, особенно в жаркую погоду.
  4. Условия содержания: после того как рассада уже привыкнет к свежему воздуху, стоит поджимать ее под прямые солнечные лучи на несколько часов в день, чтобы она привыкла к яркому свету. Будьте осторожны, чтобы не нанести вреда растениям, избегая длительного пребывания под палящими солнечными лучами.
  5. Снижение удобрений: за несколько дней до пересадки в открытый грунт прекратите внесение удобрений, чтобы уменьшить активный рост и подготовить растение к стрессу от пересадки.

Закаливание рассады перцев — неотъемлемая часть успешного садоводства, которую многие дачники, к сожалению, игнорируют. Оно требует времени и внимания, но в конечном итоге вознаграждает садовода крепкими и здоровыми растениями. Правильное закаливание поможет вам предотвратить стресс и болезни, что обеспечивает успешную пересадку и обильный урожай. Не забывайте уделять внимание этому важному процессу, и ваши перцы будут радовать вас великолепным плодоношением!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Инфляция в России превысила отметку в 700% за первую четверть века
Экономика и бизнес
Инфляция в России превысила отметку в 700% за первую четверть века Аудио 
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Авто
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД Аудио 
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Еда и рецепты
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день Аудио 
Популярное
Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд

Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.

Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Американист Васильев рассказал о составляющих успеха Трампа в торговых войнах Любовь Степушова Забытая фреска раскрыла тайну средневековых алтарей Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев
Добавьте в почву этот продукт — малина перестанет кислить, а урожай увеличится в разы
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Последние материалы
Эта ошибка в стирке портит и одежду, и полотенца — 90% людей делают её постоянно
Запор не проходит? Возможно, вы забыли о главном правиле — вот что нужно делать
Авто застряли на складах: дилеры в панике, но снижать цены не спешат
Урожайность перцев вырастет в несколько раз: лайфхак от опытных дачников
Уход за кожей после 30 лет: три косметические процедуры, которые работают
Один неверный шаг — и вашу машину уже везут на штрафстоянку: как этого избежать
Perseverance собрал на Марсе породы неизвестной структуры
Крупы, которые готовятся без вашего участия: полезный завтрак без усилий
Три жёсткие истины о деньгах — примите их во внимание
Конец эпохи — в Венгрии сносят знаменитую смотровую площадку на озере Балатон
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.