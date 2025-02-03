Как поживает самое большое дерево в Европе: фикус магнолиевидный в Палермо

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

В ботаническом саду Палермо растет удивительное дерево — фикус магнолиевидный, признанный самым большим в Европе. С высотой около 30 метров, 44 стволами и кроной площадью 2900 квадратных метров, это дерево продолжает привлекать внимание, несмотря на экстремальные климатические условия последних лет.

Фото: galleriafotograficasiciliana.eu by Carlocolumba, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фикус магнолиевидный

Древесному гиганту, возраст которого составляет 179 лет, удалось перенести два жарких лета практически без ущерба. Директор ботанического сада Росарио Скикки отметил, что фикус чувствует себя хорошо, несмотря на повышенные температуры. Мало того, это дерево не требует полива — его внушительные корни, протянувшиеся на шестьдесят метров, обеспечивают доступ к воде из ближайшего водоносного горизонта.

Однако, несмотря на устойчивость, это дерево столкнулось с проблемами. Например, прошлым летом одна из его веток обрушилась, вероятно, из-за дисбаланса влаги вызванного изменениями температуры и влажности. К счастью, происшествие случилось в утренние часы, когда сад еще был закрыт для посетителей.

Чтобы защитить фикус от потоптания туристов, в ботаническом саду установили защитные барьеры, ограничивающие доступ к области распространения корней. Это важная мера, поскольку вытаптывание может повредить почву и замедлить рост воздушных корней, которые играют ключевую роль в устойчивости дерева.

Директор упомянул о необходимости сохранить монументальность растения: «Мы предпочитаем закрывать проходы для туристов, чтобы стимулировать рост корней, нежели обрезать ветви и терять величие фикуса».

В условиях заботы и защиты, фикус магнолиевидный продолжает радовать своей величественностью, оставаясь символом природной красоты и стойкости.