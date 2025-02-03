Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта ошибка в стирке портит и одежду, и полотенца — 90% людей делают её постоянно
Запор не проходит? Возможно, вы забыли о главном правиле — вот что нужно делать
Авто застряли на складах: дилеры в панике, но снижать цены не спешат
Урожайность перцев вырастет в несколько раз: лайфхак от опытных дачников
Уход за кожей после 30 лет: три косметические процедуры, которые работают
Один неверный шаг — и вашу машину уже везут на штрафстоянку: как этого избежать
Perseverance собрал на Марсе породы неизвестной структуры
Крупы, которые готовятся без вашего участия: полезный завтрак без усилий
Три жёсткие истины о деньгах — примите их во внимание

Как поживает самое большое дерево в Европе: фикус магнолиевидный в Палермо

1:56
Садоводство » Деревья и кустарники

В ботаническом саду Палермо растет удивительное дерево — фикус магнолиевидный, признанный самым большим в Европе. С высотой около 30 метров, 44 стволами и кроной площадью 2900 квадратных метров, это дерево продолжает привлекать внимание, несмотря на экстремальные климатические условия последних лет.

Фикус магнолиевидный
Фото: galleriafotograficasiciliana.eu by Carlocolumba, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фикус магнолиевидный

Древесному гиганту, возраст которого составляет 179 лет, удалось перенести два жарких лета практически без ущерба. Директор ботанического сада Росарио Скикки отметил, что фикус чувствует себя хорошо, несмотря на повышенные температуры. Мало того, это дерево не требует полива — его внушительные корни, протянувшиеся на шестьдесят метров, обеспечивают доступ к воде из ближайшего водоносного горизонта.

Однако, несмотря на устойчивость, это дерево столкнулось с проблемами. Например, прошлым летом одна из его веток обрушилась, вероятно, из-за дисбаланса влаги вызванного изменениями температуры и влажности. К счастью, происшествие случилось в утренние часы, когда сад еще был закрыт для посетителей.

Чтобы защитить фикус от потоптания туристов, в ботаническом саду установили защитные барьеры, ограничивающие доступ к области распространения корней. Это важная мера, поскольку вытаптывание может повредить почву и замедлить рост воздушных корней, которые играют ключевую роль в устойчивости дерева. 

Директор упомянул о необходимости сохранить монументальность растения: «Мы предпочитаем закрывать проходы для туристов, чтобы стимулировать рост корней, нежели обрезать ветви и терять величие фикуса».

В условиях заботы и защиты, фикус магнолиевидный продолжает радовать своей величественностью, оставаясь символом природной красоты и стойкости.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Инфляция в России превысила отметку в 700% за первую четверть века
Экономика и бизнес
Инфляция в России превысила отметку в 700% за первую четверть века Аудио 
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Авто
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД Аудио 
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Еда и рецепты
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день Аудио 
Популярное
Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд

Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.

Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Американист Васильев рассказал о составляющих успеха Трампа в торговых войнах Любовь Степушова Забытая фреска раскрыла тайну средневековых алтарей Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев
Добавьте в почву этот продукт — малина перестанет кислить, а урожай увеличится в разы
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Последние материалы
Эта ошибка в стирке портит и одежду, и полотенца — 90% людей делают её постоянно
Запор не проходит? Возможно, вы забыли о главном правиле — вот что нужно делать
Авто застряли на складах: дилеры в панике, но снижать цены не спешат
Урожайность перцев вырастет в несколько раз: лайфхак от опытных дачников
Уход за кожей после 30 лет: три косметические процедуры, которые работают
Один неверный шаг — и вашу машину уже везут на штрафстоянку: как этого избежать
Perseverance собрал на Марсе породы неизвестной структуры
Крупы, которые готовятся без вашего участия: полезный завтрак без усилий
Три жёсткие истины о деньгах — примите их во внимание
Конец эпохи — в Венгрии сносят знаменитую смотровую площадку на озере Балатон
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.