Без этой подкормки голубика не даст урожая – когда и чем удобрять

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы собрать богатый урожай голубики, важно не только выбрать правильные удобрения, но и вносить их в нужное время. Опытные садоводы знают: если пропустить подкормку или сделать ее слишком поздно, ягоды будут мелкими, а кусты ослабнут.

Фото: Own work by Corwinhee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голубика

Когда подкармливать голубику

Первая подкормка — до середины апреля. Вторая подкормка — через 4 недели после первой. Дополнительная подкормка сульфатом аммония — через месяц после второй. Важно завершить внесение азотных удобрений до июня, чтобы растение не ушло в рост в ущерб урожаю. Фосфорно-калийная подкормка — в конце августа, чтобы подготовить кусты к зиме.

Чем подкармливать

Для голубики подходят как готовые удобрения, так и смеси, приготовленные самостоятельно. Отличный состав:

90 г сульфата аммония ,

, 110 г суперфосфата ,

, 40 г сульфата калия.

Дозировка по возрасту кустов:

До 2 лет — 1 ст. л. удобрения.

3 года — 2 ст. л.

4-5 лет — 4-5 ст. л.

Старше 6 лет — 10-15 ст. л.

Соблюдая эти сроки и дозировки, можно вырастить здоровые, крепкие кусты и наслаждаться сладкими, крупными ягодами!

Уточнения

Голуби́ка Голубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.

