Без этой подкормки голубика не даст урожая – когда и чем удобрять

Чтобы собрать богатый урожай голубики, важно не только выбрать правильные удобрения, но и вносить их в нужное время. Опытные садоводы знают: если пропустить подкормку или сделать ее слишком поздно, ягоды будут мелкими, а кусты ослабнут.
Фото: Own work by Corwinhee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Голубика
Когда подкармливать голубику
Первая подкормка — до середины апреля.
Вторая подкормка — через 4 недели после первой.
Дополнительная подкормка сульфатом аммония — через месяц после второй. Важно завершить внесение азотных удобрений до июня, чтобы растение не ушло в рост в ущерб урожаю.
Фосфорно-калийная подкормка — в конце августа, чтобы подготовить кусты к зиме.
Чем подкармливать
Для голубики подходят как готовые удобрения, так и смеси, приготовленные самостоятельно. Отличный состав:
90 г сульфата аммония,
110 г суперфосфата,
40 г сульфата калия.
Дозировка по возрасту кустов:
До 2 лет — 1 ст. л. удобрения.
3 года — 2 ст. л.
4-5 лет — 4-5 ст. л.
Старше 6 лет — 10-15 ст. л.
Соблюдая эти сроки и дозировки, можно вырастить здоровые, крепкие кусты и наслаждаться сладкими, крупными ягодами!
Уточнения
Голуби́каГолубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.