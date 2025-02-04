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Хотите сладкие и крупные помидоры? Тогда добавьте это в воду

1:36
Садоводство

Хотите получить богатый урожай томатов без сложных удобрений? Обычная пищевая сода поможет ускорить рост, повысить урожайность и защитить растения от вредителей. Главное — правильно ее применять!

Томаты
Фото: flickr.com by Lufa Farms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Томаты

Как правильно использовать соду

  1. Подкормка рассады
    Через две недели после появления всходов, а также после пересадки в отдельные контейнеры, рассаду можно обработать содовым раствором.
  • Разведите 30 г соды в 3 литрах воды.
  • Аккуратно полейте растения, избегая переувлажнения.
  1. Полив после высадки в грунт
    После пересадки рассады на грядку сода помогает ускорить рост томатов и защитить их от вредителей.
  • На 10 литров воды добавьте 500 г соды.
  • Поливайте под корень из расчета 500 мл раствора на куст.

  1. Подкормка после цветения
    Чтобы ускорить образование завязей, полейте растения раствором соды после цветения.

  2. Опрыскивание в период плодоношения
    Для улучшения вкуса и ускорения созревания плодов томаты можно опрыскивать еженедельно:

  • 200 г соды на 5 литров воды - этого хватит для обработки нескольких кустов.
  1. Обработка семян перед посадкой
    Перед посадкой семена можно замочить в растворе:
  • 2 ст. ложки соды на 2 литра воды - это повысит их всхожесть и защитит от болезней.

Регулярное использование соды в уходе за помидорами поможет вырастить крепкие растения и получить более сладкие, сочные плоды.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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