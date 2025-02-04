Хотите сладкие и крупные помидоры? Тогда добавьте это в воду

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите получить богатый урожай томатов без сложных удобрений? Обычная пищевая сода поможет ускорить рост, повысить урожайность и защитить растения от вредителей. Главное — правильно ее применять!

Фото: flickr.com by Lufa Farms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Томаты

Как правильно использовать соду

Подкормка рассады

Через две недели после появления всходов, а также после пересадки в отдельные контейнеры, рассаду можно обработать содовым раствором.

Разведите 30 г соды в 3 литрах воды .

. Аккуратно полейте растения, избегая переувлажнения.

Полив после высадки в грунт

После пересадки рассады на грядку сода помогает ускорить рост томатов и защитить их от вредителей.

На 10 литров воды добавьте 500 г соды .

добавьте . Поливайте под корень из расчета 500 мл раствора на куст.

Подкормка после цветения

Чтобы ускорить образование завязей, полейте растения раствором соды после цветения. Опрыскивание в период плодоношения

Для улучшения вкуса и ускорения созревания плодов томаты можно опрыскивать еженедельно:

200 г соды на 5 литров воды - этого хватит для обработки нескольких кустов.

Обработка семян перед посадкой

Перед посадкой семена можно замочить в растворе:

2 ст. ложки соды на 2 литра воды - это повысит их всхожесть и защитит от болезней.

Регулярное использование соды в уходе за помидорами поможет вырастить крепкие растения и получить более сладкие, сочные плоды.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

