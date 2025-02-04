Хотите сладкие и крупные помидоры? Тогда добавьте это в воду
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Хотите получить богатый урожай томатов без сложных удобрений? Обычная пищевая сода поможет ускорить рост, повысить урожайность и защитить растения от вредителей. Главное — правильно ее применять!
Фото: flickr.com by Lufa Farms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Томаты
Как правильно использовать соду
- Подкормка рассады
Через две недели после появления всходов, а также после пересадки в отдельные контейнеры, рассаду можно обработать содовым раствором.
- Разведите 30 г соды в 3 литрах воды.
- Аккуратно полейте растения, избегая переувлажнения.
- Полив после высадки в грунт
После пересадки рассады на грядку сода помогает ускорить рост томатов и защитить их от вредителей.
- На 10 литров воды добавьте 500 г соды.
- Поливайте под корень из расчета 500 мл раствора на куст.
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Подкормка после цветения
Чтобы ускорить образование завязей, полейте растения раствором соды после цветения.
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Опрыскивание в период плодоношения
Для улучшения вкуса и ускорения созревания плодов томаты можно опрыскивать еженедельно:
- 200 г соды на 5 литров воды - этого хватит для обработки нескольких кустов.
- Обработка семян перед посадкой
Перед посадкой семена можно замочить в растворе:
- 2 ст. ложки соды на 2 литра воды - это повысит их всхожесть и защитит от болезней.
Регулярное использование соды в уходе за помидорами поможет вырастить крепкие растения и получить более сладкие, сочные плоды.
Уточнения
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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