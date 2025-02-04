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Чем обработать клубнику от болезней? Простые средства, которые есть у всех

2:28
Садоводство

Чтобы получить богатый урожай клубники, важно не только правильно ухаживать за растениями, но и защищать их от вредителей и болезней. Многие садоводы привыкли использовать магазинные препараты, но есть натуральные альтернативы, которые помогут справиться с проблемами без химии.

Клубника
Фото: 500px.com by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Настой одуванчика: защита от вредителей и болезней

Одуванчик, который большинство считает сорняком, на самом деле способен защитить клубнику от вредителей. Для приготовления настоя потребуется:

  • 0,5 кг свежей травы,
  • 10 литров воды.

Залейте измельчённые одуванчики водой, дайте настояться и используйте для опрыскивания клубники. Это поможет предотвратить появление вредителей и грибковых заболеваний.

Йод против серой гнили

Если клубника страдает от серой гнили, попробуйте простой раствор йода. Вам понадобится:

  • 10 мл аптечного йода,
  • 10 литров воды.

Этим средством следует опрыскать кусты, чтобы защитить их от грибковых поражений.

Чесночный настой: спасение при отсутствии одуванчиков

Если сезон одуванчиков прошёл, можно заменить их настоем чеснока. Для этого возьмите:

  • 2 головки свежего чеснока,
  • 10 литров воды.

Измельчите чеснок, залейте водой и оставьте настаиваться. Такой раствор обладает сильными антисептическими свойствами и поможет защитить клубнику от вредителей.

Дополнительные меры профилактики

  1. Скашивание листьев после плодоношения — подходит для сортов клубники, дающих урожай один раз за сезон. Листья удаляют не позже середины августа.
  2. Удаление растительных остатков — после обрезки грядки необходимо очистить от срезанных листьев, чтобы предотвратить развитие болезней.
  3. Опрыскивание мульчи и кустов — после удаления листьев проведите обработку клубники настоем одуванчика.
  4. Правильный полив и подкормка — через сутки после обработки растения нужно полить и подкормить. Отличный состав для питания клубники:
  • 2 литра коровяка,
  • 0,5 стакана древесной золы,
  • спичечный коробок суперфосфата,
  • 10 литров воды.

Эти простые натуральные способы помогут вам вырастить здоровую клубнику без химии и наслаждаться богатым урожаем.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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