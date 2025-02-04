Чем обработать клубнику от болезней? Простые средства, которые есть у всех

Чтобы получить богатый урожай клубники, важно не только правильно ухаживать за растениями, но и защищать их от вредителей и болезней. Многие садоводы привыкли использовать магазинные препараты, но есть натуральные альтернативы, которые помогут справиться с проблемами без химии.
Одуванчик, который большинство считает сорняком, на самом деле способен защитить клубнику от вредителей. Для приготовления настоя потребуется:
Залейте измельчённые одуванчики водой, дайте настояться и используйте для опрыскивания клубники. Это поможет предотвратить появление вредителей и грибковых заболеваний.
Если клубника страдает от серой гнили, попробуйте простой раствор йода. Вам понадобится:
Этим средством следует опрыскать кусты, чтобы защитить их от грибковых поражений.
Если сезон одуванчиков прошёл, можно заменить их настоем чеснока. Для этого возьмите:
Измельчите чеснок, залейте водой и оставьте настаиваться. Такой раствор обладает сильными антисептическими свойствами и поможет защитить клубнику от вредителей.
Эти простые натуральные способы помогут вам вырастить здоровую клубнику без химии и наслаждаться богатым урожаем.
Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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