Этот трюк поможет вырастить гигантскую капусту: вы просто обязаны о нём узнать

Для того чтобы получить хороший урожай капусты, важно обрывать листья. Это нужно сделать для того, чтобы кочан не начал гнить. Срезаем гнилые низкие, пожелтевшие и засохшие листья.
Если кочан рыхлый и не набирает густоту во время роста, то за месяц до уборки нужно срезать нижние листья.
Для получения максимально крупной капусты нужно правильно поливать овощ. Правильный полив обеспечивает капусту всеми необходимыми веществами для нормального роста и развития.
Кроме того, важно удобрять капусту. Нужно добавить в почву необходимые питательные вещества: древесную золу, молотый мел и аммиачную селитру. Эти удобрения обеспечат активный рост овоща, в результате чего будет получен богатый урожай.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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