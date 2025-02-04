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Этот трюк поможет вырастить гигантскую капусту: вы просто обязаны о нём узнать

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Садоводство

Как вырастить крупную капусту

Для того чтобы получить хороший урожай капусты, важно обрывать листья. Это нужно сделать для того, чтобы кочан не начал гнить. Срезаем гнилые низкие, пожелтевшие и засохшие листья.

Капуста
Фото: Own work by Yosri
Капуста

Если кочан рыхлый и не набирает густоту во время роста, то за месяц до уборки нужно срезать нижние листья.

Как еще добиться крупных кочанов

Для получения максимально крупной капусты нужно правильно поливать овощ. Правильный полив обеспечивает капусту всеми необходимыми веществами для нормального роста и развития.

Кроме того, важно удобрять капусту. Нужно добавить в почву необходимые питательные вещества: древесную золу, молотый мел и аммиачную селитру. Эти удобрения обеспечат активный рост овоща, в результате чего будет получен богатый урожай.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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