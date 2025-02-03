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Эту ошибку совершают 90% дачников: как не погубить рассаду неправильной подкормкой

2:55
Садоводство

Мечтаете о сочных помидорах и ароматных перцах? Крепкая рассада — залог богатого урожая. Но чем её подкармливать, чтобы растения росли сильными и здоровыми? Ответ прост: важно подобрать правильное питание и соблюдать баланс.

Рассада
Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рассада

Когда нужна подкормка?

Рассада — словно ребёнок: если её правильно кормить, она будет крепкой и жизнестойкой. Без питательных веществ растения могут замедлить рост, их листья начнут желтеть, а стебли — вытягиваться и истончаться.

Однако торопиться с удобрениями не стоит. Многие садоводы начинают подкармливать рассаду сразу после появления ростков, но оптимальное время — когда появятся первые настоящие листочки.

Признаки, что пора подкормить:

  • Листья стали бледными или начали желтеть.
  • Рост замедлился, растения выглядят слабыми.
  • Стебли тонкие и вытянутые.

Какие удобрения выбрать?

Минеральные удобрения — самый доступный вариант. Для здорового роста рассады необходимы три ключевых элемента:

  • Азот — помогает наращивать зелёную массу.
  • Фосфор — укрепляет корни.
  • Калий — повышает устойчивость к заболеваниям.

Отличный вариант — комплексные смеси, например, нитроаммофоска. Главное — строго соблюдать инструкцию, чтобы не навредить корням.

Органические удобрения подходят для тех, кто хочет выращивать экологически чистые овощи. Популярные варианты:

  • Настой коровяка или куриного помёта. Разводить в большом количестве воды (не менее 1:10), чтобы избежать ожога корней.
  • Зольный раствор. Один стакан древесной золы на 10 литров воды — идеальный источник калия и микроэлементов.

Народные методы подкормки:

  • Дрожжевой настой. Развести 10 г сухих дрожжей в 1 литре тёплой воды, добавить столовую ложку сахара, настоять несколько часов.
  • Настой яичной скорлупы. Скорлупу залить кипятком, дать настояться неделю — богатый источник кальция.
  • Картофельный отвар. Охлаждённый отвар без соли помогает растениям получать дополнительное питание.

Как правильно подкармливать рассаду?

  • Поливать под корень, избегая попадания раствора на листья.
  • Вносить удобрения утром или вечером, чтобы избежать ожогов от солнца.
  • После подкормки обязательно пролить растения чистой водой.
  • Оптимальный график — раз в 7-10 дней, чередуя минеральные и органические удобрения.

Если рассада начала слишком быстро вытягиваться, причиной может быть избыток питания. В этом случае стоит сократить подкормки, увеличить освещение и немного снизить температуру.

Уточнения

Минера́льные удобре́ния - неорганические соединения, содержащие необходимые для растений элементы питания в виде различных минеральных солей.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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