Эту ошибку совершают 90% дачников: как не погубить рассаду неправильной подкормкой

2:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мечтаете о сочных помидорах и ароматных перцах? Крепкая рассада — залог богатого урожая. Но чем её подкармливать, чтобы растения росли сильными и здоровыми? Ответ прост: важно подобрать правильное питание и соблюдать баланс.

Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рассада

Когда нужна подкормка?

Рассада — словно ребёнок: если её правильно кормить, она будет крепкой и жизнестойкой. Без питательных веществ растения могут замедлить рост, их листья начнут желтеть, а стебли — вытягиваться и истончаться.

Однако торопиться с удобрениями не стоит. Многие садоводы начинают подкармливать рассаду сразу после появления ростков, но оптимальное время — когда появятся первые настоящие листочки.

Признаки, что пора подкормить:

Листья стали бледными или начали желтеть.

Рост замедлился, растения выглядят слабыми.

Стебли тонкие и вытянутые.

Какие удобрения выбрать?

Минеральные удобрения — самый доступный вариант. Для здорового роста рассады необходимы три ключевых элемента:

Азот — помогает наращивать зелёную массу.

Фосфор — укрепляет корни.

Калий — повышает устойчивость к заболеваниям.

Отличный вариант — комплексные смеси, например, нитроаммофоска. Главное — строго соблюдать инструкцию, чтобы не навредить корням.

Органические удобрения подходят для тех, кто хочет выращивать экологически чистые овощи. Популярные варианты:

Настой коровяка или куриного помёта. Разводить в большом количестве воды (не менее 1:10), чтобы избежать ожога корней.

Зольный раствор. Один стакан древесной золы на 10 литров воды — идеальный источник калия и микроэлементов.

Народные методы подкормки:

Дрожжевой настой. Развести 10 г сухих дрожжей в 1 литре тёплой воды, добавить столовую ложку сахара, настоять несколько часов.

Настой яичной скорлупы. Скорлупу залить кипятком, дать настояться неделю — богатый источник кальция.

Картофельный отвар. Охлаждённый отвар без соли помогает растениям получать дополнительное питание.

Как правильно подкармливать рассаду?

Поливать под корень, избегая попадания раствора на листья.

Вносить удобрения утром или вечером, чтобы избежать ожогов от солнца.

После подкормки обязательно пролить растения чистой водой.

Оптимальный график — раз в 7-10 дней, чередуя минеральные и органические удобрения.

Если рассада начала слишком быстро вытягиваться, причиной может быть избыток питания. В этом случае стоит сократить подкормки, увеличить освещение и немного снизить температуру.

Уточнения

Минера́льные удобре́ния - неорганические соединения, содержащие необходимые для растений элементы питания в виде различных минеральных солей.

