Этот дешевый материал убережёт ваши деревья от опасностей

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Знаете ли вы, что обычная гофрированная бумага может стать надежным союзником в защите ваших плодовых деревьев? Этот простой и доступный материал способен предотвратить повреждения коры, вызванные грызунами и резкими перепадами температуры.

Фото: commons.wikimedia.org by Camphora, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деревья весной

Преимущества использования гофрированной бумаги

Защита от грызунов : Оборачивание стволов деревьев гофрированной бумагой создает физический барьер, препятствующий доступу мышей и зайцев к коре.

: Оборачивание стволов деревьев гофрированной бумагой создает физический барьер, препятствующий доступу мышей и зайцев к коре. Теплоизоляция: Бумага помогает поддерживать стабильную температуру ствола, снижая риск повреждений от морозов и солнечных ожогов.

Как правильно использовать гофрированную бумагу

Подготовка ствола : Очистите ствол от лишайников и отмершей коры, чтобы обеспечить плотное прилегание бумаги.

: Очистите ствол от лишайников и отмершей коры, чтобы обеспечить плотное прилегание бумаги. Оборачивание : Начните оборачивание снизу, постепенно поднимаясь вверх, перекрывая каждый предыдущий слой на 2-3 см.

: Начните оборачивание снизу, постепенно поднимаясь вверх, перекрывая каждый предыдущий слой на 2-3 см. Фиксация: Закрепите верхний край бумаги шпагатом или мягкой проволокой, чтобы она не разворачивалась под воздействием ветра или осадков.

Когда следует проводить оборачивание

Оптимальное время для оборачивания стволов — поздняя осень, после опадения листвы, но до наступления первых сильных морозов. Весной, после схода снега и установления стабильных положительных температур, обертку рекомендуется снять, чтобы предотвратить прение коры.

Дополнительные советы

Проверка состояния : Регулярно осматривайте обернутые стволы на наличие влаги или плесени. При обнаружении признаков намокания снимите обертку для просушки.

: Регулярно осматривайте обернутые стволы на наличие влаги или плесени. При обнаружении признаков намокания снимите обертку для просушки. Повторное использование: Гофрированную бумагу можно использовать несколько сезонов подряд, при условии ее сохранности и отсутствия повреждений.

Использование гофрированной бумаги — это экономичный и эффективный способ защитить ваши плодовые деревья от неблагоприятных факторов окружающей среды. Попробуйте этот метод в своем саду и убедитесь в его эффективности.

Уточнения

Грызуны́ (лат. Rodentia) — самый многочисленный отряд млекопитающих. База данных Американского общества маммалогов (ASM Mammal Diversity Database, v. 1.13) признаёт 35 семейств, 536 родов и 2693 современных вида грызунов (около 40 % от всех современных видов млекопитающих), а также 54 вида, вымерших после 1500 года.



