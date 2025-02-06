Абрикосы, слива и вишня не радуют урожаем? Возможно, вы забыли об этой подкормке

Задумывались ли вы, почему ваши косточковые деревья, такие как вишня, слива или абрикос, не приносят ожидаемого урожая? Возможно, причина кроется в недостатке правильных подкормок.

Фото: commons.wikimedia.org by apple2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Абрикосы

Почему подкормка важна

С возрастом деревья потребляют всё больше питательных веществ, истощая почву. Без регулярного внесения удобрений снижается не только урожайность, но и качество плодов. Особенно в азоте нуждаются молодые деревья в первые 2-3 года жизни, так как он стимулирует рост зелёной массы и образование хлорофилла.

Когда и чем подкармливать

В течение года косточковые культуры требуют нескольких подкормок:

Начало сокодвижения (март-апрель): в этот период деревья нуждаются в азоте. Подходит кальций-аммиачная селитра, которая содержит как азот, так и кальций — важный элемент для косточковых. Её можно вносить гранулами при рыхлении приствольных кругов или в растворённом виде в траншеи. Период бутонизации: требуются комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Фосфор стимулирует развитие корневой системы и участвует в фотосинтезе, а калий повышает устойчивость к болезням и улучшает качество плодов. Завязывание плодов (июнь): в это время особенно важен кальций. Его дефицит может привести к опаданию завязей. Используйте кальцийсодержащие удобрения, такие как кальциевая селитра. Налив плодов: подкормите деревья калием и фосфором для улучшения вкуса и сохранности плодов. После сбора урожая: внесите фосфорно-калийные удобрения, чтобы помочь деревьям восстановиться и подготовиться к зиме. Перед зимовкой: органические удобрения, такие как перепревший навоз или компост, помогут улучшить структуру почвы и обеспечить растения питательными веществами на следующий сезон.

Основные правила подкормки

Соблюдайте дозировку: Переизбыток удобрений может навредить растениям.

Учитывайте возраст дерева: Молодые деревья требуют меньше удобрений, чем взрослые.

Выбирайте подходящий метод внесения: Гранулы можно заделывать в почву при рыхлении, а жидкие удобрения — вносить в специально сделанные траншеи вокруг дерева.

Регулярные и правильные подкормки помогут вашим косточковым деревьям радовать обильным и качественным урожаем.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

