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Абрикосы, слива и вишня не радуют урожаем? Возможно, вы забыли об этой подкормке

Садоводство

Задумывались ли вы, почему ваши косточковые деревья, такие как вишня, слива или абрикос, не приносят ожидаемого урожая? Возможно, причина кроется в недостатке правильных подкормок.

Абрикосы
Фото: commons.wikimedia.org by apple2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Абрикосы

Почему подкормка важна

С возрастом деревья потребляют всё больше питательных веществ, истощая почву. Без регулярного внесения удобрений снижается не только урожайность, но и качество плодов. Особенно в азоте нуждаются молодые деревья в первые 2-3 года жизни, так как он стимулирует рост зелёной массы и образование хлорофилла.

Когда и чем подкармливать

В течение года косточковые культуры требуют нескольких подкормок:

  1. Начало сокодвижения (март-апрель): в этот период деревья нуждаются в азоте. Подходит кальций-аммиачная селитра, которая содержит как азот, так и кальций — важный элемент для косточковых. Её можно вносить гранулами при рыхлении приствольных кругов или в растворённом виде в траншеи.
  2. Период бутонизации: требуются комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Фосфор стимулирует развитие корневой системы и участвует в фотосинтезе, а калий повышает устойчивость к болезням и улучшает качество плодов.
  3. Завязывание плодов (июнь): в это время особенно важен кальций. Его дефицит может привести к опаданию завязей. Используйте кальцийсодержащие удобрения, такие как кальциевая селитра.
  4. Налив плодов: подкормите деревья калием и фосфором для улучшения вкуса и сохранности плодов.
  5. После сбора урожая: внесите фосфорно-калийные удобрения, чтобы помочь деревьям восстановиться и подготовиться к зиме.
  6. Перед зимовкой: органические удобрения, такие как перепревший навоз или компост, помогут улучшить структуру почвы и обеспечить растения питательными веществами на следующий сезон.

Основные правила подкормки

  • Соблюдайте дозировку: Переизбыток удобрений может навредить растениям.
  • Учитывайте возраст дерева: Молодые деревья требуют меньше удобрений, чем взрослые.
  • Выбирайте подходящий метод внесения: Гранулы можно заделывать в почву при рыхлении, а жидкие удобрения — вносить в специально сделанные траншеи вокруг дерева.

Регулярные и правильные подкормки помогут вашим косточковым деревьям радовать обильным и качественным урожаем.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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