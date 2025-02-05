Невидимый враг огорода: эффективные методы борьбы с фитофторозом

2:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Фитофтороз — коварный враг вашего огорода, способный уничтожить урожай всего за несколько дней. Как распознать и предотвратить это заболевание?

Фото: Freepik by prostooleh Девушка собирает томаты

Что такое фитофтороз?

Фитофтороз вызывается более чем 100 видами паразитических псевдогрибов рода Phytophthora, поражающих стебли, листья, клубни и плоды растений. Споры могут длительно находиться в почве или на собранных клубнях, а также переноситься с заражённых участков на обуви или одежде. В благоприятных условиях они активизируются, заражая новые растения.

Основные признаки фитофтороза:

Тёмно-серые или бурые пятна на плодах и побегах с беловатой опушкой по краям.

Ухудшение вкусовых качеств и внешнего вида плодов.

Потеря тургора, увядание и гибель растений.

Эта болезнь особенно опасна для паслёновых культур: картофеля, перца, томатов и баклажанов. Однако фитофтора может поражать и другие растения, такие как клубника, груша, яблоня и виноград.

Как развивается болезнь

Развитию фитофтороза способствуют затяжные дожди при температуре 18-23 °C. Влага — ключевой фактор для проникновения спор в растение. Грибок распространяется во время поливов, особенно при избыточном увлажнении, когда вода долго не высыхает на листьях и стеблях, а также после обильных утренних рос.

Механические повреждения растений, такие как трещины, потёртости от подвязок или места питания вредителей, также способствуют заражению.

Профилактика и меры борьбы

Чтобы защитить урожай от фитофторы, рекомендуется:

Соблюдать севооборот: Не высаживайте паслёновые культуры на одном и том же месте несколько лет подряд. Выбирать устойчивые сорта: Отдавайте предпочтение сортам, менее подверженным фитофторозу. Обеспечивать хорошую вентиляцию: Сажайте растения на достаточном расстоянии друг от друга, удаляйте нижние листья для улучшения циркуляции воздуха. Проводить профилактические обработки: Используйте фунгициды или биопрепараты для обработки растений в период вегетации. Удалять поражённые части растений: При первых признаках болезни удаляйте и уничтожайте заражённые листья и побеги.

Своевременные профилактические меры и внимательный уход помогут сохранить ваш урожай здоровым и обильным.

Уточнения

Фитофторо́з или фитофто́ра (от др.-греч. φῠτόν — «растение» + др.-греч. φθαρτικός — «разрушающий, уничтожающий, гибельный») — заболевание растений, вызываемое грибоподобными организмами — страменопилами из рода Phytophthora.

