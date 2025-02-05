Невидимый враг огорода: эффективные методы борьбы с фитофторозом

Фитофтороз — коварный враг вашего огорода, способный уничтожить урожай всего за несколько дней. Как распознать и предотвратить это заболевание?
Фитофтороз вызывается более чем 100 видами паразитических псевдогрибов рода Phytophthora, поражающих стебли, листья, клубни и плоды растений. Споры могут длительно находиться в почве или на собранных клубнях, а также переноситься с заражённых участков на обуви или одежде. В благоприятных условиях они активизируются, заражая новые растения.
Основные признаки фитофтороза:
Эта болезнь особенно опасна для паслёновых культур: картофеля, перца, томатов и баклажанов. Однако фитофтора может поражать и другие растения, такие как клубника, груша, яблоня и виноград.
Развитию фитофтороза способствуют затяжные дожди при температуре 18-23 °C. Влага — ключевой фактор для проникновения спор в растение. Грибок распространяется во время поливов, особенно при избыточном увлажнении, когда вода долго не высыхает на листьях и стеблях, а также после обильных утренних рос.
Механические повреждения растений, такие как трещины, потёртости от подвязок или места питания вредителей, также способствуют заражению.
Чтобы защитить урожай от фитофторы, рекомендуется:
Своевременные профилактические меры и внимательный уход помогут сохранить ваш урожай здоровым и обильным.
Фитофторо́з или фитофто́ра (от др.-греч. φῠτόν — «растение» + др.-греч. φθαρτικός — «разрушающий, уничтожающий, гибельный») — заболевание растений, вызываемое грибоподобными организмами — страменопилами из рода Phytophthora.
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